Sparkurs der Regierung trifft auf Digitalisierung: Goethe-Institut schließt neun Standorte

Berlin. Ganz logisch klingt es nicht: „Angesichts von zunehmendem Populismus und Nationalismus, illiberalen Kontexten und Fluchtbewegungen ist die Arbeit des Goethe-Instituts wichtiger denn je“, sagt die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz. Dennoch hat das Instituts-Präsidium nun in Absprache mit dem Auswärtigen Amt eine Reform beschlossen, mit der neun seiner 158 Außenstellen geschlossen und 110 Stellen abgebaut werden sollen. Wie passt das zusammen?

Hintergrund der Reform, die das Institut „Transformation“ nennt, ist unter anderem der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorangetriebene Sparkurs der Bundesregierung. Um 3,3 Prozent soll der Etat des Goethe-Instituts 2024 schrumpfen, von 239 auf 232 Millionen Euro. Als Brückenbauer hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Institute bezeichnet, das weltweit Sprachkurse und Kurse etwa für Journalisten anbietet, und mit Lesungen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen über Deutschland und seine Kultur informiert und ein Forum für Kultur in den Gastländern bietet.

Instituts-Generalsekretär: „In Zeiten finanzieller Herausforderungen neue Spielräume schaffen“

Experten bezeichneten die Institution allerdings schon mal als zu unmodern und schwerfällig. Vergangenes Jahr wurden geplante Einsparungen nach Protesten vom Haushaltsausschuss des Bundestags zurückgenommen – allerdings verbunden mit der Aufforderung, sich neu aufzustellen. Eingespart werden sollen nun jährlich 24 Millionen Euro.

Viele Maßnahmen seien schmerzhaft, räumte Instituts-Generalsekretär Johannes Ebert ein und bemühte sich um einen positiven Spin: Es gehe darum, „in Zeiten finanzieller Herausforderungen neue Spielräume zu schaffen“. Ressourcen würden nun neu verteilt. Einige Institute sollen verstärkt werden, zudem gibt es kleinere neue Standorte. Vermehrt setzt das Goethe-Institut künftig auf digitale Angebote, etwa bei Sprachkursen. Während der Corona-Pandemie wurde das bereits eingeübt.

Der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

In diesen Ländern schließen Goethe-Insitute

Geschlossen werden sollen Standorte in Ländern mit mehreren Goethe-Instituten: In den USA fällt die Einrichtung in der Hauptstadt Washington weg. Auch drei der sieben Niederlassungen in Italien werden aufgelöst: Genua, Triest und Turin. Es verbleiben dort die Institute in Rom, Palermo, Neapel und Mailand. In Neapel allerdings soll es wohl keine Sprachkurse mehr geben. Geschlossen werden auch die Standorte in Bordeaux, Lille und ein kleineres Büro in Straßburg. In Frankreich verbleiben die Goethe-Institute in Paris, Marseille, Nancy, Lyon und Toulouse. Auch im japanischen Osaka, im brasilianischen Curitiba und im niederländischen Rotterdam soll es künftig keine Goethe-Institute mehr geben.

Ausbau von Goethe-Instituten in anderen Regionen

Dafür soll Polen, wo es bereits Goethe-Institute in Warschau und Krakau gibt, einen weiteren Standort erhalten. Ausgebaut werden soll die Arbeit im Kaukasus, im Ukraine-Nachbarstaat Moldau und im Südpazifik mit seinen vom Klimawandel besonders betroffenen Inseln. Gerade erst hat Deutschland eine Botschaft auf Fiji eröffnet. Im Kaukasus ist das Goethe-Institut bislang mit kleineren Einrichtungen in Armenien und Aserbaidschan vertreten. In den USA, wo lange nur West- und Ostküste bespielt wurden, hatte es vorübergehend Anlaufpunkte im Mittleren Westen und in Texas gegeben. Diese Arbeit soll nun wieder aufgenommen werden.

Der Umbau des Goethe-Instituts ist mit dem nun beschlossenen Konzept noch nicht fertig: Auch in der Zentrale in München ist der Abbau von Stellen geplant.