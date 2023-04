Gott und die Welt, Politik und Kunst: Funny van Dannen zu Gast im RND-Podcast

Für ihre 100. Folge haben sich die RND-Politik-Podcaster Steven Geyer und Andreas Niesmann etwas Besonderes ausgedacht. Sie gehen die große Politik einmal ganz feuilletonistisch an, und sogar musikalisch - mit einem Ehrengast: dem Berliner Liedermacher und Autor Funny van Dannen.

Berlin. Ein besonderer Gast für eine besondere Folge: Mit dem Berliner Liedermacher und Autoren Funny van Dannen feiern die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann die 100. Folge ihres wöchentlichen Podcasts.

Podcast „Geyer + Niesmann“ mit Funny van Dannen: Hier hören

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sie reden über Gott und die Welt, vor allem aber über Politik in der Kunst. Welche Politiker eignen sich als Helden von Songtexten? Wie singt man lustige Lieder, wenn Krieg ist? Warum können auch Linke in Heimatgefühlen schwelgen? Außerdem wollen wir von Funny wissen, warum er in seinem neuen Buch „Angst vor Gott“ mit Vorurteilen spielt, für wie zeitgemäß er den Pazifismus der großen Liedermacher noch hält und ob Künstler die wahren politischen Propheten sind.

Politik, kein Gelaber: Das ist normalerweise das Motto, wenn Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb streiten und bewerten, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.