﻿Gregor Gysi zur Demo in Lubmin: „Man muss sich gegen Russland-Fahnen wehren“

Greifswald. Der Bundespolitiker Gregor Gysi (Linke) fordert im Interview mit der „Ostsee-Zeitung“ eine Wiederbelebung der Diplomatie mit Russland. Gleichzeitig appelliert er, den sozialen Protest nicht der AfD zu überlassen.

Am vergangenen Sonntag demonstrierten in Lubmin 3000 Menschen für eine sofortige Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2. Die Angst vor einem kalten Winter und nicht mehr bezahlbaren Energiepreisen ist groß. Verstehen Sie die Sorgen der Menschen?

Natürlich verstehe ich die Menschen. Sie machen sich große Sorgen. Ich als Besserverdiener kann das alles verkraften, aber die Gering- und Normalverdienenden eben nicht. Und auch viele Rentnerinnen und Rentner nicht und selbstverständlich auch nicht die Leute, die von Hartz IV oder Arbeitslosengeld leben oder die Minijobs haben. Das Problem besteht ja immer darin, dass die Regierung viele Gruppen vergisst, wenn sie irgendwelche Zahlungen leistet. Deswegen haben die Menschen Angst, dass sie frieren müssen im Winter.

Die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind derzeit zerstört. Davor war die zentrale Forderung der Demonstrierenden, Nord Stream 2 sofort zu öffnen. Wie stehen Sie dazu?

Das halte ich jetzt nicht für zeitgemäß. Darüber müssen wir später diskutieren. Aber wenn man Milliarden für etwas ausgegeben hat, ist es auch schwierig, das alles verrotten zu lassen. Ich hätte den Demonstranten gesagt, dass wir jetzt eine andere Lösung suchen müssen.

Was wäre eine solche andere Lösung?

Dass man in Geheimdiplomatie mit Russland bespricht, was wir verändern müssten, damit wir wieder ausreichend und bezahlbares Erdöl und Erdgas bekommen. Ein absurdes Beispiel: Russland verkauft sein Erdöl jetzt an Indien. EU-Länder kaufen es von Indien, das ist aber das russische Erdöl. Man bezahlt nur deutlich mehr dafür. Es ist mir völlig schleierhaft, worin da die Wirkung liegen soll. Die Diplomatie wiederzubeleben, ändert nichts an der scharfen Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mal gesagt, die Sanktionen dürfen uns nicht härter treffen als Russland. Gerade sind wir dabei, das zu erreichen.

Aber für die Pipelines gab es ja gar keine Sanktionen.

Man musste aber mit einer Antwort rechnen, wenn so viele Wirtschaftssanktionen beschlossen werden. Ich war immer für Sanktionen gegen die russische Führung, das Militär und die Oligarchen. Aber ich verstehe nicht den Sinn, die russische Bevölkerung verarmen zu lassen. Sie hat den Krieg nicht beschlossen und wehrt sich jetzt sogar gegen die Teilmobilmachung. Aber Wirtschaftssanktionen treffen immer die Bevölkerung. Wir haben auch beschlossen, Insulin und alles mögliche andere nicht nach Russland zu liefern. Man musste also damit rechnen, dass Putin nach neuen Kunden sucht und uns den Hahn abdreht, wenn er sie findet.

Gysi: „Wir dürfen das auf keinen Fall der AfD überlassen“

Bei Demonstrationen wie jener in Lubmin werden auch russische Fahnen hochgehalten und an die deutsch-sowjetische Freundschaft erinnert. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?

Nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist wichtig, dass die Linke den sozialen Protest auf der Straße organisiert. Wir dürfen das auf keinen Fall der AfD überlassen. Man muss sich auf solchen Veranstaltungen gegen Übertreibungen wie das Hochhalten der russischen Flagge wehren. Es ist wichtig, die sozialen Ängste der Menschen zu verstehen und entsprechende Forderungen an die Regierung zu stellen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen: Die Rentner bekommen nun 300 Euro vom Staat. Ich bekomme die 300 Euro aber auch, weil ich eine gesetzliche Rente beziehe. Das ist großer Quatsch. Ich brauche das Geld doch gar nicht. Wir sollten nur die unterstützen, die es wirklich benötigen.

Bei uns in der Region werden solche Proteste aber vorrangig aus dem Kreis der AfD organisiert. Haben Sie Verständnis für die vielen Menschen, die an den Protesten teilnehmen?

Selbstverständlich nicht. Die AfD kämpft in Wirklichkeit gegen die Demokratie und Bürgerrechte. Sie nutzt nur alle sozialen Konflikte aus, um sich bei bestimmten Schichten der Bevölkerung beliebt zu machen. Ich will sie nicht gleichsetzen, aber die NSDAP hat eine ganz ähnliche Politik gemacht und alle sozialen Ängste bedient. Es ist die Aufgabe der Linken, den Protest zu organisieren und in demokratische Bahnen zu lenken.

Das macht die Linke aber nicht.

Das stimmt so nicht. Ich bin jetzt zu acht Kundgebungen der Linken eingeladen, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da gehen die Leute dann auch viel lieber hin als zur AfD.

Hat die Linke in MV Probleme, den Protest zu organisieren, weil sie hier in der Landesregierung vertreten ist?

Nein, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Wir machen auch Kundgebungen in Berlin und in Thüringen. Dort ist Bodo Ramelow Ministerpräsident.

Erleben wir einen grundsätzlichen Rechtsruck in der Gesellschaft oder einfach einen Vertrauensverlust ohne demokratiefeindlichen Hintergrund?

Beides. Wir haben eine Rechtsentwicklung. Schauen Sie in die Türkei, schauen Sie nach Italien, schauen Sie auf Le Pen in Frankreich, schauen Sie auf die Veränderungen in Ungarn und Polen, schauen Sie auf unsere AfD, die es ja früher gar nicht gab. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es hat damit zu tun, dass die Rechten als effizienter gelten. Was die Leute unterschätzen, ist, wenn die Leute einmal an der Macht sind, sind sie auch nicht mehr abzuwählen. Dann können sie Schlimmes treiben, ohne dass man wirkliche Mittel dagegen hat. Diesen Weg dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Das andere ist, dass 38,5 Prozent der Bevölkerung kein Vertrauen zur etablierten Politik haben, von der CSU bis einschließlich der Linken.

Wie kommen Sie auf die 38,5 Prozent?

20 Prozent sind Nichtwähler, ein Prozent sind Leute, die absichtlich ungültig wählen, 8,7 Prozent wählen die ganz kleinen Parteien, obwohl sie genau wissen, dass diese nicht in den Bundestag einziehen. Das machen sie, um den etablierten Parteien zu zeigen, dass sie mit ihnen nichts anfangen können. Bundesweit haben wir 10 Prozent AfD-Wählerinnen und ‑Wähler, die ja auch ihre Ablehnung gegenüber der etablierten Politik zum Ausdruck bringen. Darüber machen sich die Politikerinnen und Politiker viel zu wenig Gedanken. Mich beschäftigt es wirklich, wie man Vertrauen herstellen kann. Nehmen wir Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf einer Pressekonferenz mitteilte, dass der Bund 64 Milliarden Euro zur Verfügung stellt als Mittel gegen die steigenden Kosten. Er fügt aber nicht hinzu, dass 19 Milliarden Euro davon die Länder bezahlen sollen. Er vergisst auch, zu erwähnen, dass allein durch die Inflation Bund und Länder Mehreinnahmen in Höhe von 50 bis 60 Milliarden Euro haben. Weil alles teurer wird, nehmen doch Bund und Länder auch mehr Mehrwertsteuer ein. Wenn man das nicht hinzufügt, wirkt es so, als ob Scholz ganz edel ist und alles zusammenrafft, um das bezahlen zu können. Dabei hat die Bundesregierung das Geld längst zusätzlich eingenommen. Das muss man ehrlich sagen.

Wie könnte ein Weg aussehen, das Vertrauen zurückzugewinnen?

Indem man ehrlicher kundtut, wie es zu Entscheidungen kommt. Wenn ich Bundesgesundheits­minister gewesen wäre während der Pandemie, hätte ich sofort ein Expertengremium von zehn Frauen und Männern gebildet, alles international anerkannte Virologinnen und Virologen. Wenn es zwei unterschiedliche Auffassungen gibt, hätte ich beide Vertreter mitgenommen zur Bundespresse­konferenz. A hätte dann gesagt, wenn man nicht das und das macht, verschulden wir ungefähr 500.000 neue Infektionen und wahrscheinlich 5000 neue Tote. Der andere sagt dann, das ist alles Quatsch, es reicht, wenn wir dies und jenes machen. Dann würde ich zu den Medien und über sie zur Bevölkerung sagen: Viel lieber ist mir B, weil es mit geringeren Einschränkungen von Grundrechten verbunden wäre. Aber was mache ich denn, wenn A recht hat? Dann übernehme ich die Verantwortung für 500.000 Infizierte und etwa 5000 Tote, das kann ich nicht. Deswegen muss ich mich nach A richten, auch wenn mir B viel besser gefällt. Dann verstehen die Menschen, wie eine Entscheidung zustande kommt. Warum müssen Politiker eigentlich immer so tun, als ob sie das ganze Wissen schon gehortet haben?

Vermutlich, weil das die Menschen sonst noch unsicherer machen würde?

Aber es wäre ehrlich. Das Problem in der Politik ist doch, dass es um Mehrheiten statt um Wahrheiten geht. Der zweite Tagesordnungspunkt nach jedem Beschluss heißt: Wie verkaufe ich das an die Öffentlichkeit? Die Menschen haben zunehmend einen Instinkt und der sagt ihnen, dass sie nicht die Wahrheit erfahren. Deswegen werden sie immer misstrauischer und misstrauischer. Wenn wir die Freiheit und Demokratie stärken und retten wollen, dann brauchen wir mehr Vertrauen durch die Bevölkerung. Das heißt, wir müssen ehrlicher werden, auch bei den Beweggründen. Wir müssen eine verständliche Sprache finden.

In Lubmin und auf ähnlichen Demos wird regelmäßig der Rücktritt der gesamten Regierung gefordert. Finden Sie auch, die Regierung sollte zurücktreten?

Das wird die Regierung nicht tun. Dafür bedarf es eines Stimmungswechsels in der Koalition. Sie treten nur zurück, wenn sie nicht mehr miteinander arbeiten können, zerstritten sind. Trotzdem ist das eine legitime Forderung, denn unsere Regierung ist schlicht und einfach überfordert. Aber ich glaube nicht, dass eine Unionsregierung nicht ebenso überfordert wäre.

