500 Menschen demonstrieren gegen Unterkunft für Geflüchtete - Polizeischutz für Politiker

500 Personen demonstrieren am Abend gegen ein vom Landkreis geplantes Containerdorf für Geflüchtete in Greifswald - darunter einige aus der rechtsextremen Szene. Der Grüne Oberbürgermeister braucht Polizeischutz, als er von einer parallel stattfindenden Sitzung der Ortsteilvertretung kommt.

Greifswald. Hunderte Menschen haben in Greifswald gegen eine geplante Containerunterkunft für 500 Geflüchtete demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Montagabend etwa 500 Menschen am Ort der geplanten Unterbringung im Ostseeviertel. In einer Schule in unmittelbarer Nachbarschaft fand am Abend die Sitzung der Ortsteilvertretung Ostseeviertel statt.

Kurzfristig nahm auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) daran teil. Als er das Schulgebäude wieder verließ, musste die Polizei ihn mit einer Kette von Beamten vor den Demonstranten schützen, berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Es sei kurzzeitig durchaus „gefährlich“ für ihn geworden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor waren laut Polizei im Internet Aufrufe kursiert, zum Haus des Politikers zu ziehen.

Wegen des großen Andrangs musste der Zutritt zu der Sitzung begrenzt werden. Es kam zu Gedränge am Schultor. Bei der Sitzung sagte Fassbinder, er habe sich auch mehr Zeit für eine Diskussion über die Unterkunft gewünscht. Erst im Laufe der vergangenen Woche waren die Pläne bekannt geworden. „Der Zeitplan war ursprünglich ein anderer“, sagte Fassbinder. Der Landkreis habe aber Druck gemacht.

Die Ortsteilvertretung sprach sich einstimmig gegen die geplante Unterkunft aus. „Wir wollen die Unterkunft nicht an diesem Standort“, sagte der Vorsitzende Uwe Liedtke (CDU). Man wolle Geflüchteten helfen, aber die Dimension und der Standort seien falsch. Bürgerinnen und Bürger kritisierten unter anderem den Standort in direkter Nachbarschaft einer Schule.

Kreistag: Ja zu Finanzierung von Containerdorf

Der Kreistag Vorpommern-Greifswald machte unterdessen den Weg frei für die Pläne. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Montagabend in Pasewalk einer Dringlichkeitsvorlage der Verwaltung zu, damit der Landkreis mit rund 9 Millionen Euro eine solche Unterkunft in Greifswald aufstellen kann. 25 Abgeordnete stimmten dafür, 19 dagegen, 10 Abgeordnete enthielten sich. „Freier Wohnraum für dezentrale Lösungen gibt es nicht genug“, sagte Landrat Michael Sack (CDU). Außerdem wurde mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Kreis vorerst keine Turn- oder Sporthallen als Notunterkünfte nutzen soll.

Greifswald habe bisher nicht die meisten Flüchtlinge aufgenommen, sagte Sack, nachdem er für den Plan heftig von Linken- und SPD-Abgeordneten kritisiert worden war. In Vorpommern-Greifswald habe die Kleinstadt Torgelow bisher die verhältnismäßig meisten Zuwanderer aufgenommen. Sack zufolge muss der Kreis die Flüchtlinge unterbringen, die das Land ihm zuweist. Er hatte dazu die Städte angefragt und aus Greifswald zwei Angebote für Grundstücke bekommen. In Greifswald muss am Donnerstag der Hauptausschuss dem Plan noch zustimmen. Im Kreis waren in den ersten zwei Monaten des Jahres rund 200 geflüchtete Menschen angekommen.

Unter den Demonstranten gegen die Unterkunft waren in Greifswald nach vorläufigen Angaben der Polizei mindestens 20 Menschen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen seien. Die Versammlung sei zudem nicht angemeldet, aber im Vorfeld beworben worden, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Außerdem versammelten sich mindestens 30 Gegendemonstranten, die gegen Rassismus protestierten. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen einer Widerstandshandlung gegen die Schutzmaßnahmen für den Oberbürgermeister. Außerdem soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen den beiden Demonstrantengruppen im Anschluss an die Versammlungen gekommen sein.

RND/dpa