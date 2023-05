Grenze zu Mexiko: US-Regierung will 1500 Soldaten entsenden

Washington. Die US-Regierung hat die Entsendung von 1500 Soldaten an die mexikanische Grenze beantragt. Sie sollten dort für etwa 90 Tage die Eingabe von Daten, Lagerarbeiten und Verwaltungsaufgaben übernehmen, damit sich Zoll und Grenzschutz auf die Arbeit vor Ort konzentrieren könnten, sagten vier Regierungsvertreter. Für die Strafverfolgung würden die Soldaten nicht eingesetzt. Das Verteidigungsministerium habe zugestimmt. Offen blieb, wann die Truppen entsandt werden.

Pentagonsprecher Pat Ryder sagte, Verteidigungsminister Lloyd Austin werde die durch den Einsatz der Soldaten aus Heer und Marine entstehenden Leerstellen in deren Heimateinheiten in dieser Periode mit Angehörigen der Nationalgarde oder Reservisten besetzen. 2500 Nationalgardisten befinden sich bereits an der Grenze.

Derzeit können US-Grenzbeamte Migranten unter Verweis auf Corona-Bestimmungen an der Grenze zurückweisen. Diese Zehntausende Male angewendeten Regeln werden jedoch am 11. Mai aufgehoben, und der Grenzschutz bereitet sich auf eine stark erhöhte Zahl von Migranten vor.

Bereits Bidens Vorgänger Donald Trump hatte Truppen an die Grenze geschickt, die die Beamten dort unterstützen sollten. Allerdings sind trotz der Corona-Sonderregeln Migranten in Rekordzahl über die Grenze gekommen. Biden reagierte mit einem harten Vorgehen gegen illegale Grenzübertritte. Zugleich eröffnete er neue Möglichkeiten, in die USA zu kommen - als Alternative zu den gefährlichen und oft tödlichen Routen.

RND/AP