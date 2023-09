Grenzkontrollen und Schleierfahndung: Polizeigewerkschaft lobt Faeser-Äußerungen

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Freitag ihre Offenheit dafür bekundet, mit vorübergehenden stationären Grenzkontrollen und verstärkter Schleierfahndung gegen Schleuserkriminalität vorzugehen. Unterstützung erhält sie dafür nun von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Das sei der polizeifachlich richtige Ansatz sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dauerhafte stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien seien nicht vorgesehen und auch von der Bundespolizei personell und technisch nicht zu bewerkstelligen, sagte Kopelke. „Polizeikontrollen an den Grenzen bringen schon aus rechtlichen Gründen definitiv keine sinkenden Asylbewerberzahlen, Asylanträge sind in Deutschland zu prüfen“, betonte er.

„Aber unser Hauptaugenmerk muss auf der Bekämpfung der bandenmäßigen Schleuserkriminalität liegen, das ist der Schlüssel zur Eindämmung illegaler Migration“, sagte Kopelke weiter. Es sei heute fast unmöglich, „dass Menschen in Deutschland Asyl beantragen, ohne sich zuvor unter lebensgefährlichen Bedingungen an Schleuserbanden ausliefern zu müssen.“ Dabei seien Bandenstrukturen in allen Transitstaaten nach Deutschland weit ausgedehnt, würden teilweise von Drittstaatlern gesteuert und Milliardenumsätze erzielen.

„Erkenntnisse über die Bandenstrukturen und die Geldflüsse bekommt man nur, wenn man die Schleuserbanden aufrollt und das fängt mit Informationen aus temporären Kontrollstellen an“, sagte der GdP-Chef. „Wir wollen international verzahnte Ermittlungen mit unseren Partnern auch in Polen, Tschechien und den anderen EU-Ländern. Dafür brauchen wir auch Kontrollerkenntnisse.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kopelke warnte jedoch davor in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, temporäre Grenzkontrollstellen könnten zur Zurückweisung von Asylsuchenden genutzt werden. „Das ist rechtlich fast immer unmöglich und die Polizei ist an Recht und Gesetz gebunden“, sagte der Polizeigewerkschafter. Asylsuchende, die sich an solchen Kontrollstellen melden, müssten ins Land gelassen werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich am Freitag zunächst im Bundestag und dann in einem Interview mit der Zeitung „Welt“ offen für vorübergehende stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien gezeigt. Diese Grenzkontrollen müssten mit einer Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch Schleierfahndung zusammenwirken. Dafür habe sie die Präsenz der Bundespolizei an den Grenzen bereits verstärkt. Zuvor hatte Faeser die wiederholt von CDU und CSU erhobene Forderung nach der Errichtung stationärer Grenzkontrollen mehrfach abgelehnt.