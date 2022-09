﻿Schikane und Schlagabtausch: Was an der Grenze der EU zu Russland passieren kann

Die Beamtin blättert lange in meinem Pass. Ich stehe vor ihr an der Grenze zwischen Estland und Russland. Gerade bin ich aus dem estnischen Narva über die Grenze gekommen, jetzt befinde ich mich auf dem Stadtgebiet der Festung Iwangorod im russischen Oblast Leningrad. Die Prüfung meines Passes mit dem Bundesadler scheint kein Ende zu nehmen – sie zieht sich deutlich länger hin als bei den russischen Reisenden mit ihren Doppeladler-Pässen, die vor mir am Schalter standen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich versuche, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen. Angespannt bin ich nicht nur, weil es so lange dauert. Mehr Sorgen macht mir, was sich unter ausländischen Journalisten in Moskau herumgesprochen hat. Im Kollegenkreis wird erzählt, dass manche unter ihnen bei der Einreise nach Russland Verhören unterzogen wurden, die sich über Stunden hinweg zogen.

Ausgebuchte Ausweichroute

Das bleibt mir glücklicherweise erspart: Die Bedienstete gibt mir meine Papiere zurück und winkt mich durch. Eine endlose Befragung hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Die Reise per Bus aus der lettischen Hauptstadt Riga bis hierher war beschwerlich genug – mit einer unangenehmen Überraschung nach der anderen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es geht schon mal damit los, dass alle Busse zwischen Riga und meinem Wohnort Moskau zwei Wochen lang ausgebucht sind, obwohl das lettische Unternehmen Ecolines die Strecke zwei Mal am Tag bedient. Bei näherem Hinsehen ist das kein Wunder. Die Fahrt kostet 85 Euro. Die wenigen Luftwege aus Russland nach Westeuropa oder zurück über Istanbul oder Jerewan, die wegen der eingerichteten Flugverbotszonen nur noch existieren, sind hingegen deutlich teurer. Wer kurzfristig bucht, muss für die einfache Strecke schon mal 1000 Euro berappen.

Das Relikt PCR-Test – plötzlich wieder notwendig

Mit Glück erwische ich noch den letzten Platz in einem zeitnahen Bus eines anderen Carriers nach Sankt Petersburg. Das bedeutet einen Umweg von 370 Kilometern. Von Riga nach Moskau sind es 920 Straßen-Kilometer, von Riga über Narwa und Sankt Petersburg nach Moskau 1290 Kilometer.

Als ich am Rigaer Busbahnhof an Bord gehen will, lässt sich der Fahrer als erstes meinen Pass zeigen. Kaum sieht er, dass ich Deutscher bin, fragt er, ob ich einen gültigen PCR-Test habe. Leider ist das nicht der Fall, und das ist ziemlich schlecht. Denn die russischen Behörden verlangen diesen Nachweis, wenn ich als Deutscher einreisen will, wie mich der Fahrer aufklärt.

Es ist natürlich mein Fehler, die Einreisebedingungen nach Russland nicht vorher genauer studiert zu haben. Aber ich hatte schlicht und einfach nicht mit so etwas gerechnet: Ich bin vollständig mit dem russischen Impfstoff Sputnik geimpft, muss also nicht auf Biontech oder Moderna verweisen, die in Russland nicht anerkannt werden. Außerdem hat Russland in diesem Frühjahr alle Corona-Schutzmaßnahmen rigoros abgeschafft. Kein Mensch trägt in Moskau noch Maske. In der Lenin-Bibliothek wurden sogar die Hinweisschilder mit der Aufforderung, einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, sehr schnell vom Boden gekratzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grenzübergang Ivangorod-Narva zwischen Russland und Estland © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Wo ist der Arzt?

Doch der Fahrer beruhigt mich: „Sie können den Test an der Grenze absolvieren, es gibt dort einen Arzt.“ Die Aussage entkrampft mich, ich gehe an Bord und nachdem wir losfahren bin ich einigermaßen beruhigt – für die nächsten neun Stunden, bis wir in Narva ankommen. Am Bahnhof legen wir in Sichtweite des Grenzübergangs eine Pause ein. Ich gehe zum Fahrer und frage, wo denn der Arzt sei, von dem er gesprochen habe. Soweit reichen seine Kenntnisse – jetzt, wo‘s darauf ankommt – dann doch nicht. Wie sich herausstellt, hat er keine Ahnung.

Ich bin drauf und dran, mein Gepäck einzusammeln und rasch von Bord zu gehen, um mich auf die Suche nach dem Arzt zu machen. Doch eine russische Mitreisende, die meine Kalamität mitbekommen hat, redet auf mich ein: „Lassen Sie es darauf ankommen“, ermuntert sie mich. „Vielleicht lassen sie die russischen Kontrolleure ja durch.“ Ihr Optimismus beruht darauf, dass ich ihr zuvor von meiner Sputnik-Impfung erzählt habe, und davon, dass ich über ein Arbeitsvisum in Russland verfüge und dort gemeldet bin.

Kein Erbarmen für Nicht-Russen

Von den russischen Grenzwächtern werde all das vielleicht akzeptiert, so ihre vorsichtige Prognose. Ich bin skeptisch, denn ich weiß, dass viele Russinnen und Russen nach dem Grundsatz „sei hartnäckig und optimistisch“ leben, um die bürokratischen Hürden ihres Alltags zu überwinden. Das funktioniert in Russland ja oft genug – manchmal auch mit Bakschisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin: Haben es in der Ukraine nicht eilig Russland habe es nicht eilig, seine „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine zu beenden, sagte Präsident Wladimir Putin am Rande eines Mehrstaaten-Gipfels. © Quelle: Reuters

Was meine jetzige Situation angeht, bin ich allerdings skeptisch. Die russische Staatsmacht betrachtet mich seit der Zuspitzung der Lage in der Ukraine als Angehörigen eines „feindlichen Staates“. Als „Inoagent“ werde ich von meinen russischen Bekannten schon seit einiger Zeit spaßeshalber bezeichnet, das steht für „Inostrannij Agent“ („Ausländischer Agent“). Als solcher bin ich zwar noch nicht offiziell deklariert. Aber dass ich wie einer der eigenen Bürger angesehen werden könnte, die bei der Einreise nach Russland keinen PCR-Test vorweisen müssen, halte ich trotzdem für unwahrscheinlich. Die Testpflicht ist ja wohl einzig und allein dafür da, um Leute wie mich zu schikanieren.

Trotzdem lasse ich es darauf ankommen. Als die russische Amtsärztin nach quälend langer Wartezeit schließlich den Bus besteigt, passiert aber genau das, was ich befürchtet hatte: „Ohne PCR-Test keine Weiterfahrt“, sagt sie kurz und bündig, nachdem sie meinen deutschen Pass gesehen hat. Mein Sputnik-Impfzertifikat, das ich ihr eilig präsentiere, kann sie ebenso wenig erweichen, wie die Fürsprache der russischen Passagiere, die inzwischen alle über meine Lage Bescheid wissen und Partei für mich ergreifen.

Die Lage ist unersprießlicher als gedacht

Es hilft alles nichts. Der Busfahrer muss den Gepäckraum öffnen, ich greife mir meinen Koffer und gehe im Niemandsland zu Fuß zurück über die Grenze nach Estland.

Dort merke ich schnell, dass nicht nur der Busfahrer nicht weiß, wo ich den PCR-Test jetzt wo durchführen kann, sondern eigentlich niemand. Der Grenzbeamte genauso wenig wie die Touristeninformation am Vorplatz – die hat nämlich schon seit knapp drei Stunden geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Russland setzt die demokratische Ukraine mit Nazi-Deutschland gleich“ Nicht erst seit Putins Angriff auf die Ukraine versucht Russland, die Identität und Kultur des Landes zu vernichten. Die Unterdrückung der ukrainischen Sprache und die Verfolgung ukrainischer Intellektueller geht zurück bis auf das Zarenreich und die Sowjetunion. Die deutsche Öffentlichkeit weiß zu wenig darüber, sagt der Historiker Andrij Portnov. Jetzt mit RND+ lesen

Mir dämmert langsam, dass ich in Narva wohl übernachten muss, schließlich geht es schon auf 20 Uhr zu. Den Test werde ich an diesem Abend wohl nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also setze ich mich ins nächste Café, um im Internet eine Unterkunft zu suchen. Schnell merke ich, dass meine Lage noch unersprießlicher ist als gedacht. Denn so unwirklich es erscheint, das Suchergebnis, das ich an diesem Abend für die drittgrößte Stadt Estlands mit ihren knapp 60.000 Einwohnern ausspuckt bekomme, ist eindeutig: „Keine Unterkünfte in Narva auf unserer Seite übrig“, steht da in schnörkelloser Klarheit.

Plötzlich ein Einzelzimmer

Ich sehe mich schon im nahe gelegenen Park nach einer schlecht einsehbaren Stelle suchen, um dort mein Haupt für die Nacht zu betten und wende mich mit einer gewissen Verzweiflung wieder meinen Bemühungen zu, den PCR-Test doch an diesem Abend zu erledigen – in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch einen Nachtbus erwische.

Doch ich komme nicht weiter. Die russische Amtsärztin hatte gesagt, dass der Test in Narva in der „Tallinn-Chaussee“ angeboten werde, aber dort finde ich bei Google Maps nichts Entsprechendes. Auch bei Yandex Maps nichts – nirgends. Die Krankenhäuser, die ich virtuell abklappere, sind bis auf die Notaufnahme alle geschlossen, und Letztere wird auf PCR-Tests für Reisende kaum eingerichtet sein.

Ich gebe der Hotelsuche noch einmal eine Chance – und tatsächlich: Das gerade noch erschwingliche „Narva hotell“ bietet ganz in der Nähe plötzlich ein Einzelzimmer an. Ein kurzfristiges Storno rettet mir wohl die Nachtruhe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Estland, der digitale Vorzeigestaat

Erleichterung ergreift mich. Ich buche das Zimmer so schnell es geht online und das Taxi gleich dazu. Zehn Minuten später stehe ich im Hotel-Foyer. Ein Problem ist gelöst, doch da ist ja immer noch der fehlende PCR-Test, der meiner Weiterreise im Wege steht. Die Rezeptionistin kann mit der Information, dass der Test in der Tallinn-Chaussee möglich sein soll, zwar nichts anfangen – doch sie googelt fleißig und fördert den Begriff „Synlab“ zutage. Das sei zwar nicht in besagter Chaussee, aber dort – so versichert sie – könne ich mich testen lassen.

Ich gehe aufs Zimmer und google weiter. Das Schlagwort „Synlab“ ist Gold wert, ich finde auch die Filiale in der Tallinn-Chaussee, die sogar die Möglichkeit bietet, sich online für den nächsten Morgen um genau 08.34 Uhr für einen Test-Termin anzumelden. Manchmal stimmen Klischees eben einfach: Estland gilt als der digitale Vorzeigestaat, in dem die Bürger schon seit 2006 elektronisch wählen können und der Tech-Startups wie Skype, Wise und Bolt zu weltweitem Erfolg geführt hat.

Warum nicht auch mal eine positive Überraschung erleben?

Am nächsten Morgen klappt alles prima: Das Bolt-Taxi bringt mich zum Synlab, es hat offen, der PCR-Test ist ruckzuck absolviert und eineinhalb Stunden später kann ich mir schon den Negativ-Nachweis abholen. Dazwischen habe ich Zeit, den letzten verfügbaren Platz in einem Bus für den frühen Nachmittag nach Sankt Petersburg zu buchen. Es gelingt mir sogar, noch eine Liege in einem Nachtzug von Petersburg nach Moskau zu reservieren, die ich mit meiner westlichen Kreditkarte im Internet bezahlen kann. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, seit sich Mastercard, Visa und so gut wie alle anderen westlichen Finanzdienstleister aus Russland zurückgezogen haben. Mit meinen Karten kann ich in Moskau schon seit März nichts mehr anfangen, und der Versuch, ein Ticket der russischen Staatsbahn RZhD im Internet per Kreditkarte oder PayPal zu bezahlen, ist vorher mehrfach gescheitert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber warum auf dieser Reise zur Abwechslung nicht einmal eine positive Überraschung erleben? Das verschafft mir schließlich nur etwas Luft, um mich um eine weitere Angelegenheit zu kümmern, mit der ich bei meinem gestrigen Einreiseversuch nach Russland konfrontiert wurde. Denn Ärger hatten mir an der Grenze nicht nur die Russen, sondern vorher auch die Esten bereitet. Die ließen den Bus erst mal ewig am Schlagbaum stehen, dann kam eine Zöllnerin mit einem Spürhund.

Drogen nicht am Mann, aber Bargeld

Der Vierbeiner fängt an, überall herumzuschnüffeln und kapriziert sich dann ausgerechnet auf mich. Ich bleibe gelassen, denn ich weiß: Drogen habe ich nicht am Mann. Doch dann höre ich, wie unter den Fahrgästen getuschelt wird, dass das Tier nicht etwa auf Betäubungsmittel abgerichtet sei, sondern auf Geldscheine. Und tatsächlich: Schon baut sich die Grenzschützerin vor mir auf und fragt: „Wieviel Bargeld haben Sie bei sich?“. Für mich kein Grund zur Unruhe: Ich habe mir vorher bei der Touristeninfo bestätigen lassen, dass ein Betrag von bis zu 10.000 Euro ausgeführt werden darf, und das habe ich bei weitem nicht ausgereizt. Aber die 1600 Euro, die ich bei mir habe, stecken ganz bewusst in meinem Geldbeutel: Um in Russland in Rubel einzutauschen. An die dort heranzukommen, stellt für jemanden mit einem deutschen Gehaltskonto aufgrund der westlichen Sanktionen inzwischen ein wahres Kunststück dar.

Um zu demonstrieren, dass ich kooperativ bin, nestle ich die Geldbörse aus meiner Hosentasche, was bei der Beamtin allerdings große Nervosität auszulösen scheint: „Bitte das Geld nicht herausholen, bitte mir nicht zeigen!“, bittet sie mich inständig. Stattdessen fragt sie nach meinem Pass, und als sie ihn in den Händen hält, fordert sie mich auf, gemeinsam mit ihr aus dem Bus auszusteigen.

Auf dem Weg zum Zollhaus redet sie auf mich ein und fragt: „Nach Ihrem Aufenthalt in Russland kehren Sie mit einer Flugreise über Istanbul nach Deutschland zurück, ja?“ Ich bin verwirrt: Warum soll ich mich jetzt festlegen, dass ich über Istanbul aus Russland ausreisen werde? Andererseits: Ja, es kann sehr gut sein, dass das irgendwann der Fall sein wird. Die Dringlichkeit, mit der sie mir diese Aussage in den Mund zu legen versucht, lässt mich einfach „Ja“ sagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine junge Russin ist bei der Weiterfahrt nicht mehr an Bord

Wie sich herausstellt, ist das das Beste, was ich machen konnte. Im Wachhaus verschwindet sie in einem Büro, und ich sehe ihr durch ein Fenster dabei zu, wie sie durchtelefoniert, dass ich nach Istanbul weiterreisen werde. Sie kommt heraus und gibt mir meinen Pass zurück. Ich darf weiterreisen. Auf dem Weg zum Bus fordert sie mich auf, den anderen Passagieren nicht zu erzählen, dass ich Euros bei mir hätte. Ich wundere mich.

Als wir schließlich weiterfahren, ist eine junge russische Frau nicht mehr an Bord, die ebenso wie ich ins Wachhaus geführt wurde, und die ich dort gesehen habe. Ich frage ihre Sitznachbarin besorgt, was mit ihr sei. „Die kann nicht mehr weiterfahren“, bekomme ich ohne weitere Erklärung zur Antwort.

Alles sehr rätselhaft.

Zur Sicherheit wechsele ich am nächsten Tag mein Euro-Bargeld in einer der drei Wechselstuben in einer kleinen Gasse direkt neben dem Grenzübergang komplett in Rubel um und treffe nach vielen weiteren Fahrstunden schließlich doch wohlbehalten in Moskau ein. Dort angekommen, versuche ich die mysteriösen Hintergründe für die Komplikationen auf der estnischen Seite der russischen Grenzen zu erhellen.

Für EU-Bürger werden die Vorschriften gedehnt, für Russen nicht

Tatsächlich führen meine Recherchen zu einem Ergebnis: In ihrem fünften Sanktionspaket gegen Russland verfügte die EU am 8. April 2022, dass nur noch so viel Euro-Bargeld vom Gebiet der EU-Länder nach Russland ausgeführt werden darf, wie es für die Reise notwendig ist. Das erklärt, warum mich die estnische Grenzschützerin so sehr zu der Aussage gedrängt hat, dass ich über Istanbul nach Deutschland zurückkehren werde. 1600 Euro sind für eine solche Reise ein realistischer Betrag. Offensichtlich hat die Beamtin die Vorschriften allerdings zu meinen Gunsten gedehnt, wohl weil ich EU-Bürger bin. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich ihr das Geld nicht zeigen sollte, denn sie agierte offensichtlich schon in einem rechtlichen Graubereich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit solcher Nachsicht konnte die junge Russin, die nicht weiterfahren konnte, und der ich im Niemandsland zu Fuß auf ihrem Weg nach Russland begegnete, während ich auf dem Weg zurück nach Estland war, aber nicht rechnen. Sie hatte ebenfalls Euro-Bargeld bei sich, wie sie mir sagte. Aus Sicht Brüssels braucht sie als russische Staatsbürgerin für die Weiterreise aber keine Euros. Schließlich kann sie in Russland in Rubel bezahlen. Sie musste ihre Euros also in einer der besagten Wechselstuben umtauschen, um von Estland aus nach Russland ausreisen zu können.

Präsident Selenskyj besucht von der Ukraine zurückeroberte Gebiete Nach dem Rückzug russischer Truppen machte sich Selenskyj bei einem Besuch des strategisch wichtigen Ortes Isjum selbst ein Bild von der Lage. © Quelle: Reuters

An dieser Grenze drangsalieren also die Esten die ausreisenden Russen und die Russen die einreisenden Bürger jener Staaten, die sie als feindlich ansehen. Dieser schikanöse Schlagabtausch hat sich seit dem heutigen Montag zu Lasten der Russen erheblich verschärft. Und zwar für jene, die aus Russland in die EU auf dem Landweg einreisen wollen. Denn Estland, Lettland, Litauen und Polen, die alle an Russland grenzen, geben nicht nur keine Schengen-Visa an Russinnen und Russen mehr aus, sondern akzeptieren beim Grenzübertritt vom 18. September an auch keine Visa mehr, die russischen Staatsbürgern von anderen EU-Staaten ausgestellt wurden.

Pauschaler Reisebann rechtlich in der EU wohl nicht durchsetzbar

Damit treiben die vier Länder einen Streit auf die Spitze, der innerhalb der EU im August ausgebrochen war, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen internationalen Reisebann für alle Russinnen und Russen gefordert hatte. Die Russen sollten „in ihrer eigenen Welt leben“, sagte er der „Washington Post Anfang August“, solange sie anderen Leuten ihr Land wegnähmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Vorstoß wurde von den traditionell russlandkritischen Ländern im Baltikum bereitwillig aufgegriffen: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas etwa schrieb auf Twitter: „Europa zu besuchen ist ein Privileg, kein Menschenrecht.“ Ihr Land stoppte – so wie Lettland und Litauen, aber auch Polen, Tschechien und Finnland – weitgehend die Vergabe kurzfristiger Visa an Russinnen und Russen.

Deutschland, Österreich, Frankreich, Griechenland, Zypern und die EU-Kommission hielten sich dagegen an die vereinbarte Praxis, die den Russen die Einreise in die EU weiterhin ermöglicht. Nur letztere Länder hielten sich damit wohl ans Gesetz. Denn rechtlich ist ein pauschaler Reisebann – für Menschen welcher Nationalität auch immer – gar nicht durchsetzbar. Eine automatische Gesuchsablehnung für russische Staatsbürger verstößt gegen die Charta der Grundrechte der EU, also die Gleichheit vor dem Gesetz und das Diskriminierungsverbot.

Möglicher Verstoß gegen EU‑Embargo: Frachter soll Kohle aus Russland in die Türkei verschifft haben Der deutsche Massengutfrachter „Pia Oldendorff“ soll eine Ladung Kohle zwischen Russland und der Türkei verschifft haben. Nun prüft die Staatsanwalt Lübeck, ob die Reederei damit gegen das Kohleembargo der EU verstoßen hat. Jetzt mit RND+ lesen

Finnland pocht auf Rechtsstaatlichkeit

Vor Gerichten hätte das ausgefochten werden können, wahrscheinlich zu Gunsten jener Länder, die die EU-Grundrechte ernst nehmen. Aber zu welchem Preis? In der Ära der „Zeitenwende“, in der die Geschlossenheit der EU ein hohes Gut darstellt, wäre die Staatengemeinschaft über Monate hinweg zerstritten dagestanden. Bei einem Treffen in Prag Ende August einigten sich die EU-Außenminister daher auf einen Kompromiss, wonach die EU ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzte. Rechtlich ist das in Ordnung, weil Russinnen und Russen die Einreise in die EU zwar erschwert, aber nicht vollkommen unmöglich gemacht wird.

Doch das reicht den baltischen Ländern und Polen nun nicht aus. Im Gegensatz zu Finnland, das auch an Russland grenzt und das die ursprüngliche Forderung einer verschärften Einreiseregelung für Russinnen und Russen ebenfalls unterstützte, sich dem neuen Vorstoß der Balten und Polen nun aber nicht anschließt. Warum das so ist, erklärte Jussi Tanner, Leiter der Konsularabteilung im finnischen Außenministerium auf seinen offiziellen Twitter-Account: „Die Behörden müssen sich immer streng an das Gesetz halten, und wir denken nicht, dass ein pauschales Visumverbot (oder Einreiseverbot) für eine Nationalität mit dem Gesetz vereinbar ist“, schrieb er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schengen-System vor einer unrechtmäßigen populistischen Zersplitterung bewahren“

Was durch den Kompromiss von Prag vermieden werden sollte, ist nun also doch eingetreten: Die EU ist gespalten und muss ihre Einigkeit wegen eines generellen Visa-Banns für Russinnen und Russen, der von vier Mitgliedsländern im Alleingang ausgesprochen wurde, wohl vor Gericht wiederherstellen: „Ein EU-Vertragsverletzungsverfahren sollte in Erwägung gezogen werden“, sagt dazu Raphael Bossong, Migrationsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Noch deutlicher drücken es drei Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in einem Arbeitspapier der Universität Oxford aus: „Unter den derzeitigen Umständen ist es zwingend notwendig“, schreiben sie, „dass andere Mitgliedstaaten und Institutionen der Union ausreichenden Druck ausüben, um das Schengen-System vor einer unrechtmäßigen populistischen Zersplitterung zu bewahren.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter