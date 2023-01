Greta Thunberg ruft zum Durchhalten auf: „Lützerath ist noch da“

Kellerbrand in Kiel-Mettenhof: So haben die Bewohner das Feuer erlebt

Rund 50 Bewohner mussten am Freitagabend wegen eines Kellerbrandes aus einem Haus im Bergenring in Kiel evakuiert werden. Am Sonnabend kehren einige Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Andere wollen nur ein paar Sachen einpacken. Denn das Haus ist nach dem Feuer nach wie vor ohne Strom.