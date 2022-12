﻿Abhörskandal in Griechenland: Was wusste Premierminister Mitsotakis?

Kühnert kritisiert „Absolutismus“ der Letzten Generation: „Da ist für mich Schluss“

Kevin Kühnert hat den Aktivismus der Gruppe Letzte Generation verurteilt. Der SPD-Generalsekretär sieht in dem Klimaaktivismus nicht alle „demokratischen Spielregeln“ gewahrt. „Wer so argumentiert, hält konsequenterweise Angriffe auf demokratische Parteien, auf die kritische Infrastruktur, vielleicht auch auf die Gesundheit von Menschen für legitim. Da ist für mich Schluss“, so Kühnert.