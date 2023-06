Anleger reißen sich um griechische Staatsanleihen: Das griechische Bond-Wunder

Mit griechischen Bonds haben sich in der Vergangenheit viele institutionelle Investoren und private Anleger die Finger verbrannt. Im Februar 2012, beim griechischen Schuldenschnitt, mussten sie auf 53,5 Prozent ihrer Forderungen verzichten. Aber jetzt erleben die Hellas-Anleihen eine Renaissance an den Finanzmärkten – und das, obwohl Griechenland die höchste Schuldenquote aller EU-Staaten hat und als einziges Mitglied der Euro-Zone von den Ratingagenturen als „nicht investitionswürdig“ bewertet wird. Die Finanzmärkte sehen es anders. Sie setzen auf eine Wiederwahl des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis, der das Land seit vier Jahren regierte und sich bei den Neuwahlen in knapp zwei Wochen um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Noch vor acht Jahren stand Griechenland vor dem Staatsbankrott und dem Ausscheiden aus der Währungsunion. Der radikal-linke Premier Alexis Tsipras und sein exzentrischer Finanzminister hatten mit ihrem Konfrontationskurs gegenüber den Euro-Partnern das griechische Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Nur ein im Juli 2015 eilig geschnürtes Hilfspaket konnte die Pleite abwenden.

Heute spricht niemand mehr vom Grexit

Das Bild Griechenlands an den Finanzmärkten hat sich grundlegend geändert. Die Athener Börse hat seit Jahresbeginn mit einem Indexplus von 33 Prozent die meisten anderen Aktienmärkte geschlagen und notiert auf einem Neunjahreshoch. Die Anleger honorieren damit nicht nur steigende Unternehmensgewinne, sondern auch den Reformkurs der Mitsotakis-Regierung. Sie hat das Land auf einen nachhaltigen Wachstumskurs geführt.

Das Wirtschaftswachstum lag in den beiden vergangenen Jahren mit kumulativ 14,3 Prozent weit über dem EU-Durchschnitt, die Inflation fiel im April nach Berechnungen der Statistikbehörde Elstat auf 2,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem niedrigsten Stand seit 13 Jahren. Auch die Konsolidierung der Staatsfinanzen macht Fortschritte. Trotz milliardenschwerer Energie-Subventionen und Hilfen zum Inflationsausgleich erwirtschaftete der griechische Finanzminister vergangenes Jahr im Primärhaushalt, der den Schuldendienst ausklammert, statt eines erwarteten Defizits von 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einen kleinen Überschuss von 0,1 Prozent. Aus dem Sorgenkind der Euro-Zone ist ein Musterschüler geworden.

Griechenland trägt zwar immer noch in Relation zur Wirtschaftsleistung die höchste Schuldenlast aller EU-Staaten, hat die Quote aber in den vergangenen drei Jahren stärker gesenkt als jedes andere Land der Union, nämlich um 35 Prozentpunkte von 206,3 auf 171,3 Prozent des BIP. Bis 2026 soll die Quote auf 135,2 Prozent des BIP zurückgeführt werden, so das Stabilitätsprogramm der Regierung. Damit würde Griechenland dann die rote Laterne des Landes mit der höchsten Verschuldung an Italien abgeben.

Griechenlands Schulden gelten als tragfähig

Dass die Wahrnehmung Griechenlands an den Finanzmärkten sich drastisch verändert, ist vor allem am Bondmarkt abzulesen. Auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise Anfang 2012 sprach man von griechischen Anleihen spöttisch als „Ouzo-Bonds“ – eine Anspielung auf die Rendite der Papiere, die damals mit fast 40 Prozent ähnlich hoch war wie der Alkoholgehalt des griechischen Nationalschnapses. Jetzt liegt die Rendite der zehnjährigen griechischen Anleihe mit 3,62 Prozent unter der vergleichbarer italienischer Papiere. Der Renditeabstand zur Bundesanleihe beträgt nur 124 Basispunkte. Das ist der niedrigste Spread seit Oktober 2021 und zeigt, wie gut Griechenland die Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wegsteckt, auch im Vergleich zu anderen Ländern der Euro-Peripherie. Bonds aus Zypern, Malta, Kroatien und Slowenien werden am Sekundärmarkt mit einem höheren Risikozuschlag gehandelt als griechische Schuldpapiere, obwohl diese Länder als investitionswürdig bewertet werden.

Das hat mehrere Gründe. Von den steigenden Leitzinsen der EZB ist Griechenland weniger betroffen als die meisten anderen Euro-Staaten. Denn über zwei Drittel der Staatsschulden liegen bei offiziellen Gläubigern wie dem Euro-Stabilitätsfonds ESM. Die Zinsen dieser Kredite sind dauerhaft niedrig, die Fälligkeiten reichen bis ins Jahr 2070. Deshalb gelten Griechenlands Schulden als tragfähig.

Heraufstufung der Kreditwürdigkeit im Herbst erwartet

Die steigenden Anleihe- und Aktienkurse sind auch ein Vorgriff auf die für den Herbst erwartete Heraufstufung der Kreditwürdigkeit Griechenlands. Analysten der Investmentbank JP Morgan erwarten, dass bis zum Jahresende drei große Ratingagenturen Griechenland das begehrte Gütesiegel „Investmentgrade“ verleihen werden. Damit würden griechische Bonds auch für institutionelle Anleger handelbar, die diese Papiere bisher wegen ihres Ramsch-Status nicht anfassen dürfen. Eine Heraufstufung in die Liga der investitionswürdigen Schuldner würde nicht nur die Refinanzierung der griechischen Staatsschulden verbilligen. Auch griechische Unternehmen könnten sich dann günstiger finanzieren und mehr investieren.

Die Bond- und Aktienmärke honorieren aber auch die politische Stabilität. Bei den Parlamentswahlen vom 21. Mai konnte die konservative Nea Dimokratia (ND) mit knapp 41 Prozent ein unerwartet gutes Ergebnis erzielen. Die von Ex-Premier Tsipras geführte radikal-linke Partei Syriza verlor ein Drittel ihrer Wähler und muss die Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Macht begraben. Mitsotakis verfehlte nur knapp die absolute Mehrheit. Weil keine Koalitionsbildung möglich war, finden am 28. Juni Neuwahlen statt. Dann hat die ND gute Aussichten auf eine regierungsfähige Mehrheit, denn es kommt ein Wahlrecht zur Anwendung, dass die die stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 Mandaten belohnt. Jüngsten Umfragen zufolge kann Mitsotakis bei der Neuwahl mit einer klaren Mehrheit von rund 160 der 300 Parlamentssitze rechnen.