﻿Tote auf dem Mittelmeer: Politik an ihrer moralischen Grenze

Es gerät bei der Flüchtlingsdebatte in Europa ja gelegentlich aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Neben den Aufnahmeländern der Europäischen Union, die entweder aufnahmeunwillig oder überlastet sind, geht es nämlich vor allem um eines: um Menschenleben. Dies hat das jüngste Flüchtlingsunglück auf dem Mittelmeer einmal mehr nachdrücklich gezeigt. Wer sich in eines dieser Boote setzt, der weiß: Der Tod fährt mit. Nun sollen es über 500 Menschen gewesen sein, die die Fahrt nicht überlebt haben.

Gewiss muss man gewissenlosen Schleppern das Handwerk legen. Wer andere ins Verderben schickt, der gehört vor ein Gericht gestellt und bestraft. Insofern sind die Festnahmen der griechischen Behörden nur zu begrüßen.

Keine legalen Möglichkeiten

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass solche Schiffe in See stechen, weil die Flüchtlinge keine legale Möglichkeit der Einreise nach Europa sehen. Dies wird sich nach der Einigung auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem nicht ändern. Die Vorstellung, man könne die Asylverfahren fortan allesamt an den Außengrenzen abwickeln und die abgelehnten Bewerber anschließend in ihre Herkunfts- oder vermeintlich sichere Drittstaaten „zurückführen“, ist illusionär. Hier stößt die Politik an praktische und moralische Grenzen. Alle Beteiligten wissen das.

So lange in der Welt ein derartiges Wohlstandsgefälle existiert wie heute – eines, das durch den Klimawandel wahrscheinlich zunehmen wird – und in den ärmeren Teilen der Welt noch dazu oft Krieg und Gewalt herrschen, wird sich an dieser traurigen Realität nichts ändern. Und Kriminelle werden sich die Not von Menschen weiter zunutze machen. Es werden deshalb nicht die letzten Toten gewesen sein.