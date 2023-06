Klarer Sieg für Konservative bei griechischer Parlamentswahl

Athen. Der bisherige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Nea Dimokratia (ND) haben die Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag klar gewonnen. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Wahlurnen kam die ND auf 40,5 Prozent der Stimmen und 158 der 300 Sitze im neuen Parlament. Der 55-jährige Mitsotakis, der das Land bereits seit 2019 regierte, kann damit seinen Reformkurs in den nächsten vier Jahren fortsetzen.

Das radikal-linke Bündnis Syriza mit Alexis Tsipras, der in den Jahren 2019 bis 2019 Regierungschef war, landete mit 18 Prozent weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Eine Überraschung war das starke Abschneiden der neu gegründeten ultrarechten Partei Spartianer, die auf 4,7 Prozent und 13 Parlamentssitze kam. Sie gilt als Ableger der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, die 2020 auf Gerichtsbeschluss als terroristische Vereinigung verboten wurde.

Neues Wahlrecht nach gescheiterter Regierungsbildung

Es war die zweite Parlamentswahl in Griechenland in fünf Wochen. Bereits Mitte Mai waren die Griechinnen und Griechen zu den Wahlurnen gegangen. Weil damals keine Regierungs­bildung möglich war, wurden Neuwahlen nötig. Sie fanden nach einem neuen Wahlrecht statt, das die jeweils stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Parlamentssitze belohnt.

Mitsotakis präsentierte sich im Wahlkampf als Garant für politische Stabilität, wirtschaftliches Wachstum, Steuer­erleichterungen, Investitionen und neue Arbeitsplätze. Er sagte am Sonntag bei der Stimmabgabe im Athener Vorort Kifisia: „Ich bin mir sicher, dass die Griechen mit Einsicht für ihren persönlichen Wohlstand und die Stabilität des Landes stimmen werden.“

Griechenland: vom Pleiten- zum Spitzenstaat

Das einstige Krisenland, das noch 2015 unter der damaligen Tsipras-Regierung kurz vor der Staatspleite stand, hat in den vergangenen Jahren bei der Sanierung der zerrütteten Staatsfinanzen und dem Schulden­abbau große Fortschritte gemacht. Beim Wirtschafts­wachstum liegt Griechenland seit 2021 in der Spitzen­gruppe der EU-Staaten. Die Investitionen wuchsen seit Mitsotakis’ Amtsantritt um 44 Prozent. Griechenland reduzierte seine Schulden­quote in den vergangenen zwei Jahren schneller als irgendein anderes EU-Land. Die Arbeitslosen­zahl fiel auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren. Einkommens- und Unternehmens­steuern wurden gesenkt. Auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kam das Land schnell voran.

Die Wahl zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen auf eine Fortsetzung der bisherigen Politik setzt. Dagegen fand der radikal­linke Oppositions­führer Tsipras auf seinen Vorschlag eines „Wandels“ wenig Resonanz. Tsipras konzentrierte sich im Wahlkampf vor allem auf Attacken auf Mitsotakis und die Konservativen, ohne klar zu sagen, was er anders machen wollte. Syriza hat gegenüber der Wahl von 2019 mehr als ein Drittel seiner Wählerinnen und Wähler verloren.

Mitsotakis versprach Justizreform, Investitionsförderung und Verkehrsausbau

Mitsotakis versprach im Wahlkampf für seine zweite Amtsperiode die Fortsetzung des fiskalischen Sanierungs­kurses, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die Förderung privater Investitionen, eine Justizreform zur Beschleunigung der Recht­sprechung, einen Ausbau der Verkehrs­infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs, eine Reform des staatlichen Gesundheits­wesens und eine Modernisierung des Bildungs­systems.