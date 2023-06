Griechenland wählt Stabilität

Der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat bei der Parlamentswahl am Sonntag ein klares Mandat für eine zweite Amtszeit bekommen. Ebenso deutlich ist die Absage der griechischen Wählerinnen und Wähler an den Linkspopulisten Alexis Tsipras. Er verdankte seinen kurzen Aufstieg, der ihn Anfang 2015 ins Amt des Ministerpräsidenten führte, der damaligen Schuldenkrise. Das war die Welle, auf der er surfte. Aber es scheint, als sei die Zeit damals für Tsipras stehengeblieben.

Er führte diesen Wahlkampf, als befinde sich Griechenland immer noch im Krisenjahr 2015. Tsipras betrieb vier Jahre lang Totalopposition und malte den Menschen in diesem Wahlkampf düstere Katastrophenszenarien aus. Untergangsbeschwörungen und polarisierende Rhetorik mögen in Zeiten der Not funktionieren. Aber diese Wahl hat gezeigt: Je mehr ein Land zur Normalität zurückkehrt, desto rationaler entscheiden die Wähler.

Zuversicht gegen Pessimismus

Davon profitierten Mitsotakis und seine Nea Dimokratia. Mitsotakis setzte dem Pessimismus, den Tsipras verbreitete, eine Botschaft der Zuversicht entgegen. Er konnte dabei auf die Erfolge seiner vergangenen vier Regierungsjahre verweisen. Das einstige Krisenland hat in dieser Zeit ein erstaunliches Comeback geschafft – trotz Pandemie, Migrationsdruck, Spannungen mit der Türkei, Energiepreisexplosion und Inflation.

Was Tsipras 2015 versprach, aber nie umsetzte, hat Mitsotakis geliefert: Aufschwung, mehr Arbeitsplätze, bessere Löhne, höhere Renten, niedrigere Steuern. Beim Wirtschaftswachstum lag Griechenland in den vergangenen zwei Jahren in der Spitzengruppe der EU-Staaten. In den vier Mitsotakis-Jahren entstanden in Griechenland 410 000 neue Arbeitsplätze. Kein anderes Land der Euro-Zone hat seine Schuldenquote seit 2021 so stark gesenkt wie Griechenland.

Comeback des Krisenlands

2022 erwirtschaftete der Athener Finanzminister im Primärhaushalt, der den Schuldendienst ausklammert, statt eines erwarteten Defizits einen Überschuss. Tsipras führte Griechenland 2015 an den Abgrund des Staatsbankrotts. Der Abschied vom Euro stand unmittelbar bevor. Heute spricht niemand mehr vom Grexit. Aus dem Sorgenkind der Währungsunion ist ein finanzpolitisch verantwortungsvoll agierender Partner geworden.

Auch geopolitisch hat Griechenland Gewicht gewonnen. Putins Krieg gegen die Ukraine zeigt die sicherheitspolitische Bedeutung des Landes an der Südostflanke der Nato. Während die Türkei mit ihrer russlandfreundlichen Politik und der Blockade der Nato-Nordweiterung die Geduld ihrer Verbündeten strapaziert, ist Griechenland zu einer wichtigen Drehscheibe für die Militäroperationen der westlichen Allianz in Osteuropa und am Schwarzen Meer geworden.

Tsipras flirtete in den Krisenjahren mit Russland, Venezuela und Kuba. Unter Mitsotakis ist Griechenland für den Westen wieder zu einem Partner geworden, dem man vertraut. Kein Wunder, dass die Griechinnen und Griechen am Sonntag nicht für neue radikal-linke Experimente, sondern für Kontinuität und Stabilität gestimmt haben.