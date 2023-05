Regierungschef Mitsotakis gegen Vorgänger Tsipras: Griechenland vor der Richtungswahl

Athen. Die Wahlberechtigten in Griechenland bestimmen am Sonntag über ein neues Parlament. Der seit vier Jahren regierende konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Sein Rivale, der Links-Politiker und Ex-Premier Alexis Tsipras, hofft auf eine Rückkehr an die Macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glaubt man Kyriakos Mitsotakis, dem Vorsitzenden der konservativen Nea Dimokratia (ND), geht es bei der Wahl am Sonntag um „Stabilität oder Chaos“. Kontinuität verspricht der 55-jährige Regierungschef, wenn ihm die Wählerinnen und Wähler das Mandat für eine zweite Amtszeit geben. Turbulenzen fürchtet Mitsotakis, wenn sein Widersacher Alexis Tsipras an die Macht zurückkehren sollte, der Chef des Bündnisses der radikalen Linken (Syriza).

„Wir kehren nicht zurück, wir gehen voran“ steht auf den Wahlplakaten der Regierungspartei ND. Das ist eine Anspielung auf das politische Chaos des Jahres 2015, als Tsipras mit seinem Linksbündnis Syriza die Wahl in Griechenland gewann – und das Land binnen fünf Monaten an den Abgrund des Staatsbankrotts führte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen hat Griechenland wirtschaftlich ein erstaunliches Comeback geschafft. Beim Wachstum liegt das Land seit 2021 in der Spitzengruppe der EU. Kein anderer Staat der Euro-Zone hat seine Schuldenquote in den beiden vergangenen Jahren so stark gesenkt. Die Arbeitslosigkeit fiel seit Antritt der Regierung Mitsotakis von 19 auf 11 Prozent. Das Wirtschaftsmagazin „Economist“ sieht in Griechenland eine „europäische Erfolgsstory“, die „Financial Times“ schreibt vom „Wachstums-Tiger Europas“.

Abhörskandal in Griechenland: Was wusste Premierminister Mitsotakis? Eine Abhöraffäre setzt Griechenlands Regierung unter Druck. So sollen Telefonate von mehr als 100 Politikern und Journalisten belauscht worden sein. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Man könnte meinen, die Wahl sei deshalb für Mitsotakis ein Spaziergang. Aber das ist sie nicht. Denn bei vielen Menschen kommen die Wirtschaftserfolge noch nicht an. Die Inflation zehrt an der Kaufkraft. Das Pro-Kopf-Einkommen ist nur halb so hoch wie im EU-Durchschnitt. Nur in Bulgarien und Rumänien ist das Risiko, in die Armut abzurutschen, noch größer als in Griechenland.

Keine absolute Mehrheit erwartet

Überschattet werden die makroökonomischen Erfolge der Regierung Mitsotakis auch von einer Abhöraffäre und von einem schweren Zugunglück Ende Februar, das krasse Sicherheitsmängel beim staatlichen Bahnunternehmen OSE und den maroden Zustand des Schienennetzes offenbarte.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In jüngsten Umfragen bleibt die konservative ND stärkste Partei, liegt aber mit rund 32 Prozent etwa 8 Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von 2019. Syriza sehen die Demoskopen bei rund 25 Prozent. Sein Wahlziel, die absolute Mehrheit der Mandate im neuen Parlament, wird Mitsotakis voraussichtlich verfehlen. Tsipras könnte versuchen, mit der Unterstützung linker Splitterparteien eine Minderheitsregierung zu bilden – ein Szenario, vor dem Mitsotakis im Wahlkampf immer wieder warnte. Er setzt auf eine Einparteienregierung seiner ND, um seinen Reformkurs fortzuführen. Mitsotakis will deshalb schnell Neuwahlen herbeiführen, möglichst bis Anfang Juli. Denn bei einer Wiederholungswahl käme ein Wahlrecht zur Anwendung, das der stärksten Partei schon mit rund 38 Prozent Stimmenanteil eine absolute Mehrheit der Sitze ermöglicht.