Griechenlands Ministerpräsident weist Abhör-Vorwürfe von sich

Joschka Fischer: Regime im Iran schlachtet eigene Jugend ab

Der ehemalige Vizekanzler Joschka Fischer blickt mit Sorge auf den deutschen Umgang mit dem Krieg in der Ukraine. In einem Interview spricht der Grünen-Politiker über die Aufgaben der EU in diesen Krisenzeiten, über die Lage im Iran – und springt im Streit um die Fußball-WM in Katar Sigmar Gabriel beiseite.