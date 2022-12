Griner-Ehefrau dankt Unterstützern: „Das ist Menschlichkeit in ihrer reinsten Form“

Nach monatelanger Gefangenschaft in Russland ist die US-Basketballerin Brittney Griner wieder in den USA angekommen. Ihre Ehefrau Cherelle Griner bedankte sich via Instagram bei den Unterstützern. Nun wurden auch Details von Griners Rückflug bekannt.

Washington. Nach der Freilassung von US-Basketballerin Brittney Griner (32) aus russischer Gefangenschaft hat sich ihre Ehefrau Cherelle bei den Unterstützern bedankt. „Sich um einen anderen zu kümmern, für den einen ein Fremder, für den anderen ein Freund - das ist Menschlichkeit in ihrer reinsten Form!“, schrieb Griner auf Instagram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Neben der US-Regierung listete sie viele Namen auf, darunter drei Kongressabgeordnete und Schauspielerin Whoopi Goldberg. „Alle Familien verdienen es, vereint zu sein“, so Griner weiter.

Joe Biden umarmt Cherelle Griner. © Quelle: IMAGO/ZUMA Press

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wirklich erstaunlich“: Brittney Griner war nach ihrer Freilassung sehr gesprächig

Auf dem Rückflug in ihr Heimatland zeigte sich Griner gesprächig. Die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin und Spielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury habe während des 18-stündigen Fluges keinen großen Wert darauf gelegt, sich zurückzuziehen, berichtete der Sonderbeauftragte von US-Präsident Joe Biden für Geisel-Angelegenheiten, Roger Carstens. „Ich war jetzt zehn Monate im Gefängnis und habe Russisch gehört.

„Ich möchte reden“, sagte Griner nach Angaben Carstens, der dabei mitgeholfen hatte, die Freilassung der 32-Jährigen sicherzustellen und sie in der vergangenen Woche nach Hause zu bringen. „Aber zuallererst: Wer sind diese Leute?“, habe sie ihn mit Blick auf die anderen Passagiere in dem Regierungsflieger gefragt, berichtete Carstens. Dann habe sie allen die Hände geschüttelt, ihnen in die Augen geschaut, sich nach ihnen erkundigt, ihre Namen erfahren und eine persönliche Verbindung hergestellt, erinnerte sich Carstens in einem Interview des Nachrichtensenders CNN. „Es war wirklich erstaunlich.“

Brittney Griner verlässt das Flugzeug in den USA. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Roger Carstens: „Eine intelligente, leidenschaftliche, interessante Person“

Zwölf der 18 Stunden habe die Sportlerin mit Gesprächen verbracht. Dabei sei es um ihre Zeit in einem russischen Straflager und die Monate in Gefangenschaft gegangen, sagte Carstens, ohne ins Detail zu gehen. Er habe den Eindruck gewonnen, „dass dies eine intelligente, leidenschaftliche, anteilnehmende, bescheidene, interessante Person, eine patriotische Person, ist“, sagte er. „Aber vor allem authentisch. Ich hasse den Umstand, dass ich sie auf diese Weise treffen musste, aber ich fühlte mich tatsächlich gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen.“ Wenngleich Griner umfassend medizinisch und psychologisch untersucht werde, habe sie den Eindruck gemacht, „voller Energie“ zu sein. Zudem habe sie fantastisch ausgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Biden hatte am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben, dass die USA die Freilassung der Sportlerin erwirkt haben - im Austausch gegen den in den USA zu 25 Jahren Gefängnis verurteilten russischen Waffenhändler Viktor But. Griner war im Februar - kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, als in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden wurden. Ihre Anwälte erklärten, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Im August wurde Griner wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihre Berufung scheiterte im Oktober. Zuletzt hieß es Anfang November, sie werde in eine Strafkolonie verlegt.

Den USA gelang es dagegen zunächst nicht, auch die Freilassung des in Russland seit fast vier Jahren inhaftierten Amerikaners Paul Whelan zu erwirken. Aus Regierungskreisen verlautete immer wieder, dass daran weiterhin gearbeitet werde. Whelan wurde in Russland unter Spionagevorwürfen eingesperrt, die sowohl seine Familie als auch die USA als gegenstandslos bezeichnet haben.

Bemühungen um Freilassung Paul Wheelans

Whelan werde wegen der Spionagevorwürfe anders festgehalten, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, am Sonntag dem Sender ABC. Daran werde gearbeitet. „Wir sind jetzt informierter“, sagte Kirby. „Wir haben ein besseres Verständnis von dem Kontext hier, wo Russlands Erwartungen liegen, und wir werden einfach weiter daran arbeiten.“

Carstens sagte, es gebe „immer Karten“, die auszuspielen seien. Er habe am Freitag mit Whelan gesprochen. Er habe ihm versichert, dass er das Engagement des Präsidenten auf seiner Seite habe. „Der Präsident ist fokussiert. Ich bin auf jeden Fall fokussiert und wir werden Dich nach Hause bringen“, habe er ihm gesagt. Er habe Whelan auch daran erinnert, dass er in seiner Zeit bei der Marineinfanterie wie auch Carstens in seiner Zeit in der Armee stets daran erinnert worden sei, nicht den Glauben zu verlieren. „Und ich sagte: "Behalte den Glauben. Wir kommen, um Dich zu holen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP