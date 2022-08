Die USA und Südkorea planen ihre größten gemeinsamen Militärmanöver seit Jahren. Wie die südkoreanischen Streitkräfte am Dienstag mitteilten, sollen die Übungen am 22. August beginnen, bis 1. September dauern und Feldmanöver mit Kampfjets, Kriegsschiffen, Panzern und womöglich Zehntausenden Soldaten umfassen. Auch die Abwehr von Drohnenangriffen und der Schutz von Industrieanlagen sollten geübt werden. Eine Truppenzahl wurde nicht genannt.

Die Manöver fallen in eine Zeit zunehmend aggressiver Äußerungen und Aktivitäten Nordkoreas, das zuletzt Waffentests forciert und seine Drohungen eines nuklearen Konflikts gegen Washington und Seoul verschärft hat.

Nordkorea als gemeinsame Herausforderung

Das US-Verteidigungsministerium teilte zudem mit, dass Seestreitkräfte der USA, Südkoreas und Japans vom 8. bis 14. August vor Hawaiis Küste an Übungen teilgenommen hätten, bei denen das Aufspüren ballistischer Raketen und Warnsysteme gegen solche Geschosse erprobt worden seien. Ziel dabei war demnach auch die Stärkung der trilateralen Kooperation angesichts jüngster Herausforderungen durch Nordkorea.

Die USA und Südkorea hatten in den vergangenen Jahren einige ihrer Routinemanöver gestrichen, reduziert oder nur in Form von Computersimulationen abgehalten. Hintergrund waren Sorgen wegen der Corona-Pandemie sowie der Wunsch, Raum für eine diplomatische Annäherung an die Führung in Pjöngjang zu schaffen. Zwar betonen die USA und Südkorea den rein defensiven Charakter der geplanten gemeinsamen Manöver, doch dürften diese eine wütende Reaktion Nordkoreas nach sich ziehen. Pjöngjang fasst alle Übungen der Verbündeten als Probe für Invasionspläne gegen Nordkorea auf und führt sie als Grund für sein Atom- und Raketenprogramm an.

