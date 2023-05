Großbritannien liefert der Ukraine Langstreckenwaffen – mehr als 250 Kilometer Reichweite

Kiew. Großbritannien hat die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine bekanntgegeben. Die Geschosse vom Typ Storm Shadow mit einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern seien entweder auf dem Weg in die Ukraine oder schon dort, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte indessen an, sein Land werde mit der lange angekündigten Gegenoffensive gegen die russischen Invasoren noch warten.

Premierminister Rishi Sunak hatte bereits im Februar versprochen, Großbritannien werde das erste Land sein, das der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stelle. Systeme wie Storm Shadow würden es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen, einschließlich der russisch besetzten Krim. Britischen Medienberichten zufolge hat Kiew versprochen, damit nicht Russland selbst anzugreifen.

Langstreckenwaffen sollen russische Truppen zurückdrängen

Wallace betonte, die Langstreckenwaffen würden dafür eingesetzt, russische Truppen „in ukrainischem souveränen Territorium“ zurückzudrängen. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, während Russland Zivilisten tötet“, sagte er. Die Regierung werde nicht öffentlich dazu Stellung nehmen, ob Großbritannien beim Einsatz der Waffen irgendwelche Grenzen ziehe. Wie viele Marschflugkörper Großbritannien liefern wird, behielt Wallace für sich.

Der frühere Kommandeur der US-Truppen in Europa, Ben Hodges lobte die Entscheidung Großbritanniens. Die Reichweite der Marschflugkörper verschaffe der Ukraine die Möglichkeit, die Krim unhaltbar für russische Truppen zu machen. Russland könnte sich gezwungen sehen, seine dort stationierte Schwarzmeerflotte zu verlegen.

Selenskyj zu Gegenoffensive: „Wir bauchen noch etwas mehr Zeit“

Selenskyj sagte allerdings der BBC, unter den derzeitigen Bedingungen würde eine Gegenoffensive der ukrainischen Armee noch zu viele Menschenleben kosten. „Mit dem (was wir haben) können wir vorwärts gehen und erfolgreich sein“, sagte Selenskyj in einem am Donnerstag gesendeten Interview. „Aber wir würden eine Menge Menschen verlieren. Ich denke, das ist inakzeptabel.“ Deshalb müsse noch abgewartet werden. „Wir bauchen noch etwas mehr Zeit.“

Die ukrainische Frühjahrsoffensive wird seit Wochen erwartet. Das ukrainische Militär hat eine Vielzahl moderner westlicher Waffen erhalten, darunter Panzer und weitreichende Artillerie. Ukrainische Einheiten wurden an den Waffensystemen ausgebildet. Die russischen Truppen haben mittlerweile ihre Stellungen stark befestigt.

Will Selenskyj Russland täuschen?

Selenskyjs Äußerung könnte auch ein Versuch sein, die Russen zu täuschen. Es ist bekannt, dass beide Seiten Probleme mit dem Munitionsnachschub haben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in einem Interview mit dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV am Mittwochabend, Russland agiere langsam in der Ukraine, weil es Menschenleben retten und Infrastruktur erhalten wolle.

Der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, betonte, ein kürzlich gemeldeter Geländegewinn von zwei Kilometern in der seit Monaten erbittert umkämpften Stadt Bachmut sei nicht „die große Gegenoffensive, aber ein Vorbote, dass es mehr solche Angriffe in der Zukunft geben wird“.

Borrell: „Sie brauchen mehr Waffen“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte bei einer Sicherheitskonferenz in Brüssel, die mögliche Notwendigkeit, die ukrainische Frühjahrsoffensive zu verschieben, sei ein Zeichen, dass der Westen die Militärhilfe für das angegriffene Land noch erhöhen müsse. „Sie brauchen gewiss mehr Vorbereitung“, sagte er. „Sie brauchen mehr Waffen. Sie brauchen mehr Kapazität, und es ist an uns, sie zu liefern.“ Die westlichen Unterstützer der Ukraine haben der Ukraine bisher Militärhilfe im Umfang von 65 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, US-Admiral Bob Bauer, sagte am Mittwochabend in Brüssel, die Ukraine werde in den kommenden Wochen Vorteile haben, was die Qualität der Militärausrüstung angehe, die Russen hätten aber mehr Masse. „Die Russen werden sich auf Quantität konzentrieren. Größere Zahlen von Wehrpflichtigen und mobilisierten Reservisten. Nicht gut ausgebildet. Älteres Material, aber große Zahlen. Nicht so präzise, nicht so gut wie das Neuere“, sagte Bauer.

