Großbritannien liefert Challenger-Kampfpanzer an die Ukraine

Kremlgegner Nawalny prangert Krieg und Folter an

Vor zwei Jahren ist Alexej Nawalny nach Russland zurückgekehrt, nachdem er in Deutschland wegen einer Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok behandelt worden war. Schon am Flughafen in Moskau war der Oppositionspolitiker damals festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft – doch das hält ihn nicht davon ab, die Zustände in Russland und den Krieg in der Ukraine anzuprangern.