Mögliche Interessenskonflikte: neue Vorwürfe gegen Rishi Sunak

London. Eigentlich wollte der britische Premierminister Rishi Sunak mit einer positiven Nachricht in die Woche starten. Eine Initiative soll es Schülern ermöglichen, schneller und besser Mathematik zu lernen. „Die weitverbreitete Überzeugung, dass es in Ordnung ist, schlecht in dem Fach zu sein, hat Großbritannien im Ländervergleich zurückfallen lassen“, sagte er bei einer Rede. Tatsächlich scheint es aber, als habe sich der 42-Jährige selbst verkalkuliert. Denn gegen ihn wird ermittelt – wegen eines möglichen Interessenkonflikts. Das Thema prägte am Dienstag die Titelseiten der Tageszeitungen. Der „Daily Star“ fragte: „Is dishy Rishy fishy?“. Ist etwas faul bei dem Premier? Die konservative britische Regierung kommt damit nicht aus den Negativschlagzeilen.

Der Beauftragte für die Einhaltung des Verhaltenskodex für Abgeordnete hat eine Untersuchung gegen Sunak eingeleitet. Dabei geht es um eine mutmaßlich versäumte Deklarierung. Der Premier hatte im Rahmen seines Haushaltsplanes im März angekündigt, dass er durch Hilfen in Milliardenhöhe für ein größeres Angebot an Tagesmüttern oder -vätern sorgen werde.

Weil seine Frau Akshata Murthy Anteile an einer Agentur für Kinderbetreuung hält, wird ihm nun vorgeworfen, dass er nicht transparent genug war. Schließlich würde das Unternehmen von der Regierungspolitik profitieren. Falls der Verhaltenskodex gebrochen wurde, wird Experten zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach eine „kleine“ Strafe gegen Sunak verhängt, indem sich der Premierminister etwa im Parlament entschuldigen muss.

Glaubwürdigkeit des Premiers untergraben

Für zusätzliche Diskussionen sorgt dabei, dass die Regierung eine Liste, die einen Überblick über mögliche Interessenkonflikte von Ministern geben soll, seit fast einem Jahr nicht mehr aktualisiert wurde. „Weil dies Transparenz verhindert, können sich der Premierminister und diejenigen, die er ernannt hat, einer ordnungsgemäßen Prüfung ihrer Angelegenheiten entziehen“, sagte die Labour-Abgeordnete Angela Rayner am Montag.

Wenn Sunak nichts zu verbergen habe, sollte er die entsprechenden Informationen vor den Regionalwahlen im Mai veröffentlichen. Dann könnten sich die Bürger selbst ein Bild machen, forderte sie. Dass die konservative Partei immer wieder von Skandalen dieser Art erschüttert wird, untergräbt die Glaubwürdigkeit des Premiers, der zu Beginn seiner Amtszeit Wandel, Integrität sowie mehr Ehrlichkeit und Transparenz versprochen hatte, betonte die Opposition.

Tatsächlich ermittelt das Komitee zur Einhaltung des Verhaltenskodex in drei weiteren Fällen. Dem Ex-Tory Matt Hancock, der im vergangenen Jahr mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp für Furore sorgte, wird vorgeworfen, er habe versucht, Untersuchungen gegen ihn abzuwenden – durch Beeinflussung des Vorsitzenden des Komitees. Anfang April wurde ein konservativer Abgeordneter wegen Korruptionsvorwürfen suspendiert. Scott Benton hatte angeblichen Glücksspiel-Investoren seine Dienste gegen Geld angeboten, wie Investigativreporter der „Times“ enthüllten.

Nicht das erste Mal Zweifel an Sunaks Integrität

Doch was bedeuten die Ermittlungen für Sunak und die Tory-Partei? „Für Sunak ist dies wahrscheinlich eher peinlich als gefährlich“, sagte Tim Bale, Politologe an der Queen-Mary-Universität, gegenüber dieser Zeitung. Was den Tories Sorgen bereite, sei allerdings, dass „weder er noch seine Partei so blitzsauber sind, wie er es gerne darstellt“. Überdies würden die Menschen daran erinnert, wie wohlhabend Sunak ist. Der Premier und Murthy besitzen Schätzungen zufolge ein Vermögen von umgerechnet rund 840 Millionen Euro.

Und: Es ist nicht das erste Mal, dass Zweifel an der Integrität des 42-Jährigen aufkommen. Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass seine Frau, die Anteile an einem indischen Tech-Unternehmen hält, von einem legalen Sonderstatus profitierte. Großbritannien entgingen Schätzungen zufolge Steuern in Millionenhöhe. „Die Ermittlungen treffen damit alle politischen Schwächen des Premiers“, sagte Alan Wager, Politologe am King‘s College London.