Neuer britischer Premier Rishi Sunak wirbt für „Stabilität und Einheit“

Der designierte neue britische Premierminister Rishi Sunak hat die Übernahme des Amtes in einer ersten Stellungnahme als das „größte Privileg meines Lebens“ bezeichnet. Er sei geehrt, die Rolle zu übernehmen, so der 42-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sunak steht nach dem Rücktritt von Vorgängerin Liz Truss vor großen Aufgaben. In seiner 86 Sekunden langen Stellungnahme stellte er klar, dass es keinen Zweifel an den schweren wirtschaftlichen Herausforderungen gebe. Das Vereinigte Königreich brauche „Stabilität und Einheit“ und es sei seine absolute Priorität, die Partei und das Land zusammenzubringen, so Sunak.

Der neue Premierminister wird voraussichtlich am Dienstag in die Downing Street einziehen. Das Protokoll will, dass Liz Truss zunächst König Charles ihren formellen Rücktritt anbieten muss, bevor ein neuer Premierminister bestätigt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/rix