Britischer Premier Sunak erklärt „goldene Ära“ zwischen London und Peking für beendet

Im Rennen um Partei- und Regierungsspitze im Sommer hatte Rishi Sunak die Volksrepublik noch als «größte Bedrohung» für das Königreich bezeichnet. In seiner ersten großen Rede zur Außenpolitik als Premier äußert er sich verhaltener, was einigen Parteifreunden und der Opposition sauer aufstößt.

London. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat die „goldene Ära“ der Beziehungen zwischen China und dem Vereinigten Königreich für beendet erklärt. Seine Regierung erkenne an, dass China eine „systemische Herausforderung für unsere Werte und Interessen darstellt“, sagte Sunak am Montagabend in seiner ersten großen Rede zur Außenpolitik beim traditionellen Bankett des Lord Mayor von London. Dies sei eine Herausforderung, die mit dem zunehmenden Autoritarismus der Volksrepublik immer akuter werde.

Sunak verwies auf Pekings Umgang mit Protesten in ganz China gegen die strikte „Null-Covid“-Strategie, die mit Lockdowns und anderen Auflagen einhergeht. Statt ihrem Volk und dessen Protesten zuzuhören, greife die chinesische Regierung noch härter durch, etwa indem sie einen BBC-Journalisten tätlich angreife, kritisierte der Premier.

„Nieder mit Xi Jinping“: Heftige Proteste gegen Corona-Politik in China Die rigide Null-Covid-Politik hat in China zu den größten Protesten seit Jahrzehnten geführt. © Quelle: Reuters

Gleichwohl fiel auf, dass Sunak China nicht als „Bedrohung“ für die Sicherheit des Königreichs bezeichnete. Damit dürfte er Hardliner in seiner Konservativen Partei enttäuschen, die sich diesen Schritt im Rahmen einer formalen Anpassung der Außen- und Verteidigungspolitik der britischen Regierung erhofft hatten.

Im Wahlkampf bezeichnete Sunak China als „größte Bedrohung“ für Großbritannien

Noch im Juli hatte Sunak im innerparteilichen Rennen um die Nachfolge des früheren Premierministers Boris Johnson erklärt, dass er China für die „größte Bedrohung“ für Großbritannien und für Sicherheit und Wohlstand in der Welt halte. Damals versprach er die Schließung aller Konfuzius-Institute auf der Insel, sollte er gewählt werden. In den teils von der Führung in Peking finanzierten Einrichtungen wird chinesische Sprache und Kultur vermittelt, doch stehen sie auch im Verdacht, prochinesische Propaganda zu verbreiten.

Sunak kündigte damals außerdem an, eine internationale Allianz gegen chinesische Cyberbedrohungen anführen und britischen Firmen und Universitäten im Kampf gegen mutmaßliche Spionage der Volksrepublik helfen zu wollen.

London will Beziehungen zu USA, Kanada, Australien und Japan stärken

In seiner Rede beim Bankett erklärte der Premier nun, das Königreich werde globalen Rivalen wie China die Stirn bieten - „nicht mit großer Rhetorik, sondern mit robustem Pragmatismus“. Dazu gehöre, dass Großbritannien seine Beziehungen zu gleichgesinnten Verbündeten wie den USA, Kanada, Australien und Japan stärke.

Der Tory-Abgeordnete Iain Duncan Smith, einst Führungsmitglied der Konservativen und ein lautstarker China-Kritiker, warf Sunak vor, zu vage zu sein. „Robuster Pragmatismus“ könne jeder so auslegen, wie er es wolle, rügte er. Sunaks Worte liefen auf „Appeasement“ hinaus, also einer Beschwichtigungspolitik. David Lammy, außenpolitischer Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, bezeichnete Sunaks Rede „als so dünn wie Haferschleim“. Das zeige nur, dass die konservative Regierung in ihrer Rhetorik zu China eine plötzliche Kehrtwende hinlege.

