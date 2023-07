Britischer Verteidigungsminister Ben Wallace will Posten offenbar aufgeben

Festival-Tag und „Käse trifft Wein“

Klassik und Genuss-Events locken in die Kieler Innenstadt

Klassik trifft Genuss: Mit gleich zwei Veranstaltungen sollten am Wochenende Besucher in die Kieler Innenstadt gelockt werden. Und das Konzept ging auf. Sowohl der Festival-Tag in der Dänischen Straße als auch „Käse trifft Wein“ am Bootshafen zogen Menschen in die City.