Großbritanniens Rolle rückwärts beim Klimaschutz

London. Es war die 26. Klimakonferenz 2021 in Glasgow, die Ex-Premier Boris Johnson dazu veranlasste, Großbritannien als Vorreiter in Hinblick auf den Klimaschutz zu inszenieren. Damals konkretisierte er, wie das Vereinigte Königreich den CO₂-Ausstoß bis 2050 auf null reduzieren will.

Es solle zum „Saudi-Arabien der Windenergie“ werden, sagte er und appellierte an die Weltgemeinschaft: „Es ist eine Minute vor Mitternacht und wir müssen jetzt handeln.“ Ein Jahr zuvor, im November 2020, hatte er verkündet, dass Neuwagen mit Benzin- oder Dieselmotor nur noch bis 2030 verkauft werden sollen.

Doch nun wendet sich offenbar das Blatt. Denn sein Nachnachfolger Rishi Sunak wird wohl mehrere Maßnahmen zur Erreichung dieses Klimaziels kippen. Es wird erwartet, dass der jetzige Premierminister die Frist bis zum Verbot des Einbaus von Gasboilern in Neubauten verlängert und das Aus für Verbrennungsmotoren auf 2035 verschiebt. Der 43-Jährige betonte in einer Stellungnahme am Dienstag, die Regierung bleibe dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet, wolle es aber auf „verhältnismäßigere Weise“ erreichen. Nachdem seine Pläne vorab durchgesickert waren, zog er eine für Freitag geplante Rede auf den gestrigen Mittwoch vor.

Tories fordern Neuwahlen

Während der konservative Hardliner Jacob Rees-Mogg den erwarteten Kurswechsel begrüßte und als „absolut richtig“ bezeichnete, löste er bei anderen Abgeordneten Frustration aus. Der Tory-Abgeordnete Zac Goldsmith sprach von einem „Moment der Schande“ und forderte sofortige Neuwahlen. Die Klima- und Umweltpolitik sei einer der wenigen Bereiche gewesen, in denen viele Länder zu Großbritannien aufgeschaut hätten. Doch nun habe „Sunak diese Glaubwürdigkeit mutwillig zerstört“.

Einige Minister drohten Sunak das Misstrauen auszusprechen, sollte er an seinen Plänen festhalten. Auch Umweltschützer und Wirtschaftsvertreter auf der Insel zeigten sich entsetzt. Die Vorsitzende von Ford UK, Lisa Brankin, sagte, eine Verschiebung der Frist für den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor untergrabe den „Ehrgeiz, das Engagement und die Konsequenz“, die sie von der britischen Regierung bräuchten.

Kehrtwende in der Klimapolitik zeichnete sich bereits ab

Innenministerin Suella Braverman verteidigte jedoch Sunaks Kurs. Sie betonte, dass das wirtschaftliche Wachstum und die Kostenkrise Vorrang vor Umweltzielen haben müssten. „Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir Großbritannien bankrottgehen lassen“, sagte sie am gestrigen Mittwoch.

Die Kehrtwende in der Klimapolitik zeichnete sich ab, nachdem die Konservative Partei im Sommer trotz schlechter Umfragewerte unerwartet erneut den einstigen Parlamentssitz von Ex-Premierminister Boris Johnson gewonnen hatte. Beobachterinnen und Beobachtern zufolge war dieser Sieg möglich geworden, weil sich die Konservativen gegen die Entscheidung des Labour-Bürgermeisters von London ausgesprochen hatten, die Umweltzone in der Stadt auszuweiten.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten demonstrieren im April 2023 in Kostümen vor den Houses of Parliament in London. Angesichts von Großprotesten vor allem von Klimaschützern der Gruppen Extinction Rebellion oder Just Stop Oil hat die britische Regierung das Demonstrationsrecht bereits verschärft. © Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Großbritannien bricht mit langjähriger Klimaschutzpolitik

Konservative Abgeordnete griffen diese Hoffnung begierig auf. Wohnungsbauminister Michael Gove bezeichnete den Kampf gegen den Klimawandel als „religiösen Kreuzzug“, und Rees-Mogg erklärte, es sei an der Zeit, „unpopuläre und teure grüne Politik“ zu bekämpfen.

Tatsächlich hat Großbritannien die Dringlichkeit der Klimakrise jedoch früh erkannt. Bereits 2008 gab es im britischen Parlament einen breiten Konsens für den UK Climate Change Act, das weltweit erste Klimaschutzgesetz mit ambitionierten Zielen und einem unabhängigen Kontrollgremium. Im Juni 2019 wurde das Gesetz um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erweitert. Damit war Großbritannien eine der ersten großen Volkswirtschaften, die sich zu diesem Ziel bekannt hatte.