Die Letzte Generation will mit Protesten und Blockaden die Hauptstadt lahmlegen. Die Worte der Ankündigung waren groß. Der Protest am ersten Aktionstag eher nicht. Doch zumindest gab es ein gemeinsames Frühstück.

Große Ankündigungen, veganes Rührei und ein Marsch – so lief der erste Protesttag in Berlin

Berlin. Die Morgensonne glitzert durch die Bäume am Berliner Mariannenplatz und taucht die Backsteinfassade der St.-Thomas-Kirche in zartes Orange. Ein paar Dutzend Menschen in Multifunktionsjacken schlendern mit Kaffeetasse in der Hand über den Platz davor. Es ist ein angenehmer Morgen, um sich auf ungemütliche Proteste vorzubereiten.

Aus ganz Deutschland sind Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation angereist, um die Hauptstadt „zum Stillstand zu bringen“ – so weit die Ankündigung. Über 800 Menschen sollen es laut der Letzten Generation sein. Sie fordern von der Bundesregierung einen konkreten Plan zur Einhaltung der Klimaziele und die Einberufung eines Gesellschaftsrates. Bis das erreicht ist, wollen sie Straßen blockieren, „den Alltag runter­brechen“ und Widerstand leisten. Und zwar über mehrere Wochen.

Sprecherin Carla Hinrichs holte am Mittwochmorgen tief Luft. „Ich darf mich an alle Menschen wenden, die das hier gerade hören, insbesondere die in Berlin“, sagt sie im Deutschlandfunk. „Bleibt heute am besten nicht so viel im Straßenverkehr unterwegs, sondern nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir befinden uns auf den Straßen, wir werden Wider­stand leisten.“

Alles vegan neben dem Altar

Doch bevor es auf die Straße geht, geht es erst mal in die Kirche. Nicht, um sich Gottes Beistand abzuholen (wenn, dann nur beiläufig), sondern um zu brunchen. Denn dazu hat die Letzte Generation ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter eingeladen: zum gemeinsamen Brunch.

Das Buffet ein paar Meter neben dem Altar ist reichhaltig und natürlich: ausschließlich vegan. „Alles isst vegan“, hat jemand mit Filzstift auf ein Blatt Papier geschrieben. Es gibt Kartoffel­salat, Brotaufstriche, Müsli, Rohkost und veganes Rührei. Wie bitte? Sie wissen nicht, aus was veganes Rührei besteht? Kein Problem, hier ein Rezept.

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation bedienen sich am veganen Buffett in der St.-Thomas-Kirche in Berlin-Kreuzberg. © Quelle: Leonard Laurig

Aber zurück in die St.-Thomas-Kirche, dem zentralen Treffpunkt der Aktivistinnen und Aktivisten. Von Protesteifer ist hier erst mal nichts zu spüren. Zwischen Stuhlkreisen und Kräuterteebottich herrscht Klassenfahrtfeeling. Umarmungen werden ausgetauscht, Namensschilder auf Sweatshirts geklebt. Es sollte die einzige Klebeaktion an diesem Tag bleiben – aber dazu gleich mehr.

Protestmärsche ohne „Verklebung“

Viele junge Menschen und ein paar ältere sind gekommen. Insgesamt haben sich schätzungs­weise 200 Aktivistinnen und Aktivisten in der Kirche eingefunden. Und etwa halb so viele Journalistinnen und Journalisten. Schätzungsweise.

Am Nachmittag kam es dann doch noch zu ein paar Aktionen. Mehrere Protestmärsche setzten sich in Richtung Innenstadt in Bewegung. „Engagierte Bürger:innen bewegen sich in einem Protestmarsch gegen den Verfassungsbruch der Regierung durch Berlin“ teilte die Letzte Generation mit. Die Polizei schritt jedoch früh ein, um Blockaden nach Möglichkeit zu verhindern. Dennoch kam es zu kleineren Behinderungen, wie ein Polizeisprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.

Insgesamt seien etwa 150 Personen mit drei Märschen unterwegs gewesen. Im Bereich Jannowitzbrücke kam es zu einer Sitzblockade und auf der Schillingbrücke zu Rangeleien mit der Polizei. „Verklebungen“ konnten laut dem Polizeisprecher jedoch nicht festgestellt werden. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, versuchte ein Aktivist sich auf dem Dach eines Polizeiautos festzukleben, konnte aber daran gehindert werden.

Am Nachmittag teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale dann auf Twitter mit: „Die Straßenblockaden im Bereich Jannowitzbrücke und Bethaniendamm sind beendet. Auch die BVG fährt wieder.“