Faeser verbietet Neonazi-Gruppe „Hammerskins Deutschland“

UN-Generaldebatte und 50 Jahre deutsche Mitgliedschaft

Wer heute bei den Vereinte Nationen wichtig wird - und welche Lektion Deutschland gelernt hat

1973 wurden die Bundesrepublik und die DDR in die Vereinten Nationen aufgenommen. Kanzler Olaf Scholz feiert das mit Gästen anderer Staaten im UN-Hauptquartier am East River in New York. Er wünschte, die deutsche Geschichte könnte andere Krisen überwinden helfen. In der Generaldebatte geht es heute um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Deren Präsident wird sprechen.