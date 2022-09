Urteil: Nationale Behörden können Fluglinien zu Entschädigungen verpflichten

Am 3. Oktober 1990 ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Im Einigungsvertrag wurde der 3. Oktober zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Am 3. Oktober ist also in der Regel arbeitsfrei. Die Müllabfuhr findet im Kreis Plön nicht statt und wird verschoben. Es gibt aber Einrichtungen, die geöffnet sind.