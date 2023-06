Großteil der Deutschen gegen Lieferung von deutschen Kampfjets an die Ukraine

Köln. Knapp zwei Drittel der Deutschen sind laut einer ARD-Umfrage gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen Deutschlands an die Ukraine. 64 Prozent sprechen sich laut dem am Donnerstag in Köln veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ dagegen aus, 28 Prozent dafür.

Insgesamt bewerteten 43 Prozent die derzeitige Unterstützung der Ukraine mit Waffen als angemessen, hieß es. Mehr als einem Drittel (37 Prozent) gehe sie allerdings zu weit, 14 Prozent nicht weit genug. Zudem fänden 42 Prozent der Befragten, die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland seien nicht umfassend genug. Knapp ein Drittel (29 Prozent) empfinde sie als angemessen, jeder Fünfte (20 Prozent) halte sie für zu weitgehend.

Eine Mehrheit von 55 Prozent vertritt laut Umfrage aktuell die Meinung, dass die diplomatischen Bemühungen der Bundesregierung zur Beendigung des Krieges nicht weit genug gingen. Für knapp drei von zehn Deutschen (30 Prozent) seien die Bemühungen angemessen, für sechs Prozent gingen sie zu weit.

Für den ARD-„Deutschlandtrend“ befragte das Umfrageinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1.302 Wahlberechtigte per Telefon oder online.

