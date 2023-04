﻿Vom Tanker bis zur F-35: Diese US-Flieger kommen zur Nato-Großübung nach Deutschland

Washington D.C./Wunstorf. Im Sommer steht über Deutschland mit „Air Defender 23“ eine große Luftwaffenübung an. Sie ist gleichzeitig mit etwa 100 Maschinen die größte Verlegemission amerikanischer Militärjets nach Europa seit Nato-Gründung – unter anderem der Fliegerhorst Wunstorf wird zum Drehkreuz. Allein die Air National Guard schickt 81 Flieger – vom modernsten Kampfjet der Welt über Drohnen bis hin zum Großtransporter. Flugzeugenthusiasten dürften viel zu sehen bekommen, einzelne Typen womöglich zum letzten Mal. Wir erklären die US-Maschinen und wo sie im Juni zu sehen sind:

Kampfjet F-16

Kampfjet F-16. © Quelle: Clemens Heidrich

Die F-16 ist ein einsitziges Kampfflugzeug und schon seit mehreren Jahrzehnten im Einsatz. Bei Piloten und Crew trägt die Maschine den Spitznamen „Viper“. Der Jet kann Ziele in der Luft, aber auch am Boden bekämpfen. Pilot Michael Breshears aus South Dakota beschreibt die F-16 trotz ihres hohen Alters nach wie vor als „sehr effektiv“. Während „Air Defender 23“ werden die 14 „Vipern“ in allen drei Übungsgebieten trainieren.

Basis: Hohn und Jagel (Schleswig-Holstein)

Kampfjet F-15

Kampfjet F-15. © Quelle: Clemens Heidrich

Die F-15 ist im Gegensatz zur F-16 ein reiner Flieger für den Luftkampf – verfügt deshalb auch über eine bessere Radartechnik. Der Einsitzer fliegt schneller als die zweieinhalbfache Schallgeschwindigkeit, kann acht Raketen mitführen und hat zudem eine Bordkanone. Die Einsatzreichweite beträgt bis zu 3840 Kilometer. Die USA schicken während der Übung 16 Maschinen nach Deutschland.

Basis: Hohn und Jagel

Transporter C-130 „Hercules“

Transporter C-130 „Hercules“. © Quelle: Clemens Heidrich

Die C-130 „Hercules“ ist eine Transportmaschine für mittlere Strecken und gleichzeitig der kleinste der großen Flieger während „Air Defender 23“. Der deutsche A400M aus Wunstorf ist größer – und auch wesentlich moderner. Bei der Übung wird die „Hercules“ nicht nur im Hintergrund Soldatinnen und Soldaten zwischen den einzelnen Standorten transportieren, sondern auch selbst am Manöver teilnehmen. In den fiktiven Szenarien agieren die Propellermaschinen gemeinsam mit den A400M im Tiefflug (teils in nur 100 Metern Höhe) als Transporter möglichst unentdeckt vom feindlichen Radar, während über ihnen die Kampfflieger trainieren.

Basis: 10 in Wunstorf bei Hannover, 4 in Krzesiny (Polen)

Transporter C-17 „Globemaster III“

Transporter C-17 „Globemaster III“. © Quelle: Clemens Heidrich

Die C-17 ist die deutlich größere Schwester der „Hercules“. Sie hat außerdem Strahlentriebwerke wie klassische Passagierjets – kann aufgrund ihrer Dimensionen und Ausstattung allerdings nicht überall landen. Während der Großübung bringen die C-17 deshalb vornehmlich das gesamte Personal und Equipment aus den USA nach Europa. Den eigentlichen Weitertransport übernehmen dann die C-130. Die Amerikaner setzen zwei „Globemaster III“ ein. Der Frachtraum ist 26,8 Meter lang, 5,48 Meter breit und 3,76 Meter hoch, geladen werden können bis zu 77,5 Tonnen.

Basis: Prestwick (Großbritannien), eine Maschine häufiger auch in Wunstorf

Drohne MQ-9 „Reaper“

Drohne MQ-9 „Reaper“. © Quelle: Clemens Heidrich

Nicht nur bemannte Flieger werden bei „Air Defender 23“ mitmachen. Die Amerikaner schicken auch drei ferngesteuerte Kampfdrohnen MQ-9 „Reaper“ nach Europa. Hauptaufgabe ist zwar das Aufklären und Sammeln von Informationen aus der Luft – dafür verfügen die Geräte unter anderem über hochauflösende Kameras. Doch an Bord sind auch Raketen. Sie sind dafür ausgelegt, stundenlang im Zielgebiet in bis zu 15 Kilometern Höhe unterwegs zu sein. Eine „Reaper“ wird von zwei Soldaten gesteuert: dem Piloten und dem Operator für die Technik.

Basis: Čáslav (Tschechien)

Erdkampfflugzeug A10 „Warzenschwein“

Erdkampfflugzeug A10 „Warzenschwein“. © Quelle: Clemens Heidrich

Die A10 ist eine fliegende Kanone und seit den Siebzigerjahren in Einsatz. Die Piloten selbst sagen, das Flugzeug sei um das Geschütz herumentwickelt worden, an Bord sind 1174 Schuss. Gleichzeitig hängen unter den Flügeln diverse Raketen. Das „Warzenschwein“ ist das langsamste Kampfflugzeug während der Übung, allerdings kommt es laut Crew bei ihren Einsätzen auch nicht auf Tempo an. Die A10 soll Bodentruppen Feuerschutz geben und bei Such- und Rettungsaufgaben helfen. Bei „Air Defender 23“ agieren die 18 Maschinen auch als „Schurken“, die Bomben abwerfen wollen. Da der Typ ausgemustert werden soll, dürfte es die letzte A-10-Visite in Deutschland werden.

Basis: hauptsächlich Hohn und Jagel, vereinzelt aber auch Lechfeld (Bayern), Ämari (Estland) und Lielvārde (Lettland)

Tankflugzeuge KC-135 „Stratotanker“ und KC-46 „Pegasus“

Tankflugzeug KC-135. © Quelle: Clemens Heidrich

Um vor allem alle Kampfjets nach Europa zu bekommen, aber auch um das Betanken während der Einsatzszenarien zu trainieren, sind mehrere Tankflugzeuge unterwegs. Die Amerikaner setzen dafür sechs der mehr als 60 Jahre alten KC-135 und zwei der modernen Nachfolger KC-46 ein. Pilot Adam Uhan bezeichnet seine Einheit als die „Fun Guys“, weil sie den Spaß mit ihrem Sprit überhaupt erst möglich machen. Die vierstrahligen KC-135 können je fast 91 Tonnen Kerosin abgeben, die zweistrahligen KC-46 „Pegasus“ sogar 94 Tonnen.

Basis: die KC-135 überwiegend im Hintergrund unter anderem über Island und in Großbritannien, die „Pegasus“ beispielsweise von Ramstein (Rheinland-Pfalz) und Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) aus; vermutlich einzelne Landungen in Wunstorf

Kampfjet F-35

Stealth-Kampfjet F-35. © Quelle: Clemens Heidrich

Er ist der modernste und beste Kampfflieger der Welt: der F-35 als Jet der sogenannten fünften Generation. Er verfügt über Stealth-Technologie, weshalb ihn Radare nur sehr schwer erfassen. Außerdem ist die Technik so gut, dass sie dem Piloten viele Aufgaben abnimmt – wie etwa das Erfassen und Auswerten aller Daten um den Soldaten herum. Bei der Luftwaffe wird der F-35 voraussichtlich ab 2027 als Ersatz für den „Tornado“ fliegen. Deshalb ist die Truppe während „Air Defender 23“ besonders an den sechs Jets interessiert, um mehr über Fähigkeiten und Kompatibilität zu lernen. Die F-35 können bis zu zehn Raketen und Bomben aufnehmen.

Basis: Spangdahlem (Rheinland-Pfalz)