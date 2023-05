Wende in der Asylpolitik: Bei den Grünen wächst die Unruhe

Berlin. Bei den Grünen gärt es – und das nicht wegen der Wärmepumpen oder der Trauzeugenaffäre. Was in der Bundestagsfraktion der Partei, wie es heißt, für Debatten, wenn nicht gar für Aufruhr sorgt, ist die sich abzeichnende Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Dazu tragen die Verhandlungen über eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) in Brüssel ebenso bei wie die jüngste Vereinbarung von Bund und Ländern, in der es keineswegs allein um Geld geht. Der grüne Bundestagsabgeordnete Julian Pahlke kommentierte die Ministerpräsidentenkonferenz mit den Worten: „Ich fühle mich an einen Beschluss eines informellen Gremiums nicht gebunden. Darüber entscheidet immer noch der Deutsche Bundestag.“

Ziel der GEAS-Reform ist es, Asylverfahren schon an den Außengrenzen der EU durchzuführen – zumindest für Flüchtlinge aus Ländern, deren Asylanträge gemeinhin nur zu maximal 15 Prozent anerkannt werden, wobei die EU-Kommission die Grenze bei 20 Prozent ansetzen möchte. Antragsteller aus diesen Staaten, die an der Außengrenze trotzdem anerkannt würden, könnten einreisen, die anderen würden abgeschoben. Das ist der eine Teil des Plans. Der andere Teil ist, die Flüchtlinge, die in die EU gelangen, anders als bisher gerecht auf die Mitgliedstaaten zu verteilen.

Zweifel an Faeser

Nun tragen die grün geführten Ministerien den Plan zwar offiziell mit. Hinter den Kulissen herrschen jedoch große Zweifel, ob Faeser sich für den zweiten Teil des Plans, also die Verteilung, genauso energisch einsetzt wie für den ersten. „Ohne Verteilung müssten wir Nein sagen“, verlautet aus der Parteispitze.

Bei den Grünen jedenfalls gibt es erstmals seit Beginn der Ampelkoalition ernsthaften internen Widerspruch, der auch nach außen dringt. So sagte der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dzienus, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die Ampel hat einen Aufbruch zu einer humanitären Migrationspolitik versprochen - jetzt will sie neue Stacheldrahtzäune um Europa bauen.“ Faeser trete das Grundrecht auf Asyl mit Füßen. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, äußerte sich ähnlich. Sie sind nach RND-Information nicht allein.

Auch der Bund-Länder-Beschluss stößt auf Missfallen. So wandte sich die Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat gegen die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Die Einstufung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten kommt für die Partei ohnehin nicht in Betracht.

In dem Papier stehen indes noch weitere Punkte, die mit dem grünen Selbstverständnis als flüchtlingsfreundliche Partei unvereinbar sind. So soll der Ausreisegewahrsam, der bisweilen einer Abschiebung vorausgeht, von zehn auf 28 Tage verlängert werden. Mobiltelefone von Flüchtlingen sollen zum Zweck ihrer Identitätsfeststellung ausgelesen werden können. Klagen gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen keine aufschiebende Wirkung haben. Schließlich sollen Straftäter in Länder abgeschoben werden können, in die sonst nicht abgeschoben wird: Syrien oder Afghanistan.

Ein „deutsches Problem“

Für Unbehagen sorgen last but not least jüngste Äußerungen des stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn, der das Flüchtlingsthema in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ als „deutsches Problem“ bezeichnete. Grüne sprechen von „Diskursverschiebung“.

Die Entwicklung könnte die Partei koalitionsintern in eine neue Zwangslage bringen. Denn Kanzler Olaf Scholz (SPD), dem Faeser folgt, und die FDP treten für eine härtere Gangart ein. Manche in der Grünen-Bundestagsfraktion erwarten, dass die Fraktionsspitze dem energischer entgegentritt.