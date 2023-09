Fluch oder Segen: Grüne debattieren über C0₂-Speicherung

Berlin. Die Europaabgeordnete der Grünen, Jutta Paulus, hat sich skeptisch zur Technologie der CO₂-Speicherung geäußert, die im Entwurf des Europawahlprogramms vorgesehen ist. „CCS wird nie eine Alternative zur Emissionsminderung sein“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ob die kostspielige Technologie überhaupt langfristig funktioniert, ist noch offen.“ Die politische Realität in Europa sei allerdings, dass CCS-Projekte längst geplant und gefördert würden. Deshalb sei es richtig, klare Vorgaben für CCS einzufordern und einer Aufrechnung im Emissionshandel eine unmissverständliche Absage zu erteilen.

Paulus fügte hinzu: „Dass wir überhaupt über CCS diskutieren müssen, ist den Versäumnissen der vergangenen Jahrzehnte geschuldet. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass wir zeitnah Alternativen für Produkte wie Zement finden, bei denen CO₂-Emissionen auch bei einem vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien entstehen.“

Trittin: „Wollen wir wieder unter 1,5 Grad kommen, werden wir CO₂ aus der Atmosphäre ziehen müssen“

Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) sagte dem RND: „Wollen wir wieder unter 1,5 Grad kommen, werden wir CO₂ aus der Atmosphäre ziehen müssen. Dafür spielen natürliche Senken wie wieder aufgeforstete Wälder und vernässte Moore eine zentrale Rolle. Naturschutz wird hier zur Schlüsselfrage.“ Darüber hinaus seien Techniken vonnöten, die nicht vermeidbares CO₂ in Produktionsprozessen ableiteten und sicher lagerten. Das sei schon länger Konsens unter Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern. „Deshalb ist es klug, dass auch hier das Europawahlprogramm auf der Höhe der Zeit ist.“

Im Entwurf des Europawahlprogramms, der in der vorigen Woche präsentiert wurde, heißt es, in einigen wenigen Bereichen werde es auch in Zukunft Emissionen geben, die schwer oder gar nicht zu vermeiden seien. „In diesen Bereichen wollen wir technologische Chancen nutzen und das CO₂ direkt bei der Produktion abscheiden, speichern und gegebenenfalls nutzen.“ Im Grünen-Programm zur Europawahl 2019 wurden „Risikotechnologien“ wie CO₂-Abscheidung und ‑Speicherung wegen der unabsehbaren Gefahren für Gesundheit, Trinkwasser und Umwelt noch abgelehnt.

BUND: „Es droht die reale Gefahr, dass CCS von der fossilen Industrie als Rettungsanker missbraucht wird“

Die Kurskorrektur sorgt bei Umweltverbänden für Kritik. Die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Antje von Broock, sagte dem RND, solche „großtechnischen Träumereien“ erwiesen „effektivem Klimaschutz einen Bärendienst. Denn es droht die reale Gefahr, dass CCS von der fossilen Industrie als Rettungsanker missbraucht wird, um weiter Business as usual zu machen, anstatt CO₂ zu sparen.“ Greenpeace-Chef Martin Kaiser sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Die CO₂-Endlagerung ist eine risikobelastete Scheinlösung, die der Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht helfen wird.“ Gerade von den Grünen habe man so eine „180-Grad-Wende“ nicht erwartet. In der Grünen-Bundestagsfraktion herrscht teilweise ebenfalls Skepsis.

Laut Umweltbundesamt, das sich wiederum auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezieht, könnten durch die Abscheidung von CO₂ bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und einer anschließenden unterirdischen Speicherung theoretisch 65 bis 80 Prozent des CO₂ dauerhaft aus der Atmosphäre ferngehalten werden. Ob die als Carbon Capture and Storage (CCS) bezeichnete Technik dieses Versprechen auch praktisch halten könne, sei jedoch unklar. Im Übrigen seien zwar im Normalbetrieb keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Gesundheitsrisiken könnten sich aber infolge von Unfällen oder durch eine allmähliche Freisetzung ergeben. Zudem bestünden Risiken für das Grundwasser und den Boden durch etwaige Leckagen.