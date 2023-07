Grüne Gentechnik: Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich entscheiden können

Kostenfrei bis 19:16 Uhr lesen

Fussball-Oberliga

Am Donnerstag steigt für die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde das erste Testspiel. Das Team von Trainer Björn Sörensen trifft beim Turnier um den Belt-Cup in Nykøping auf Næstved IF. Mit dabei ist auch Luca Sixtus, der den SVT aber bald verlassen wird. Aus einem trifftigen Grund.