Personalentscheidung steht an

Grüne Jugend: Bundessprecher Heinrich und Dzienus treten nicht wieder an

An der Spitze der Grünen Jugend steht ein Wechsel an. Die bisherigen Vorsitzenden Sarah-Lee Heinrich und Timon Dzienus kandidieren nicht erneut. Grund ist das in der Jugendorganisation der Partei noch geltende Rotationsprinzip.