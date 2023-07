Grüne Rechtspolitiker fordern Liberalisierung des Strafrechts

Berlin. Rechtspolitikerinnen und ‑politiker der Grünen fordern eine Liberalisierung des Strafrechts. In einem Papier, das dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vorliegt, stellen sie ihre Forderungen: Demnach soll unter anderem Abtreibung als Tatbestand aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Zudem sprechen sich die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dafür aus, das Völkerstrafrecht zu verschärfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundes­justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte Anfang des Jahres angekündigt, 2023 das Strafgesetzbuch zu „durchforsten“ und „unzeitgemäße Strafvorschriften“ zu streichen. Im Juni hat der Bundestag eine Reform des Sanktionsrechts verabschiedet und damit Ersatz­freiheits­strafen deutlich verkürzt. Mit den Folgen von Strafen hat sich das Justizministerium also beschäftigt. Eine Reform der Tatbestände steht noch aus.

Eine Gruppe von zehn Politikerinnen und Politikern der Grünen hat nun die Initiative ergriffen und ein Papier mit Forderungen für eine umfassende Rechtsreform vorgelegt. Die meisten Aspekte sind bereits bekannte Positionen der Grünen, die zusammengetragen wurden. Unterzeichnet ist das Papier etwa von der Bundestags­abgeordneten und ehemaligen Bundesministerin Renate Künast sowie den grünen Landes­justizministerinnen Katja Meier (Sachsen) und Doreen Denstedt (Thüringen) und dem nordrhein-westfälischen Justizminister Benjamin Limbach (ebenfalls Grüne).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das soll nicht mehr strafbar sein

Ihrer Ansicht nach gehören Schwangerschafts­abbrüche nicht ins Strafgesetzbuch, sondern müssten in anderer Weise geregelt werden. „Die derzeitige Regelung im Strafgesetzbuch ist schon mit Blick auf die Beachtung des (reproduktiven) Selbstbestimmungs­rechts nicht mehr tragbar“, heißt es in dem Papier. Das Werbeverbot für Abtreibungen hat die Ampel im vergangenen Jahr aufgehoben.

Auch das Schwarzfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln solle entkriminalisiert werden, weil die Strafen überwiegend Menschen in finanzieller Not träfen und aus Geldstrafen so oft Ersatz­freiheits­strafen würden. Zudem sei das sogenannte Containern – genießbare Lebensmittel aus fremdem Abfall zu entnehmen – nicht als Diebstahl zu bewerten und solle daher nicht strafbar sein. Die Grünen meinen auch, dass verbotenene Prostitution nicht länger unter Strafe stehen sollte. Und sie dringen darauf, wie im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu ermöglichen.

Laut Umfrage: Schwarzfahren sollte keine Straftat sein Im Laufe dieses Jahres soll geprüft werden, ob das Schwarzfahren in Zukunft nur noch eine Ordnungs­widrigkeit sein soll. © Quelle: dpa

Wer die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz kinderpornografischer Inhalte anzeigt, läuft Gefahr, sich selbst strafbar zu machen. Um Beweise vorlegen zu können, muss man diese besitzen – in diesem Fall also pornografische Bilder oder Videos von Kindern. „Die staatsanwaltschaftliche Praxis hat gezeigt, dass sich die Einordnung aller Begehungs­varianten des § 184b StGB als Verbrechen nicht bewährt [hat]“, steht in dem Papier. Zum Beispiel müsse gegen Eltern oder Lehrkräfte ermittelt werden, die derartige Bilder aus einem Schülerchat der Schulleitung vorlegen. Die Rechts­politikerinnen und ‑politiker fordern, das zu ändern.

Das soll härter bestraft werden

In fünf Punkten fordern die Rechtspolitikerinnen und ‑politiker hingegen eine Verschärfung des Strafrechts. Demnach müssten Lücken im Völker­strafgesetzbuch geschlossen werden. Unter anderem müssten die UN-Konvention zum Schutz aller Personen vor dem Verschwinden­lassen vollständig umgesetzt sowie die Verfolgbarkeit von sexualisierter, reproduktiver und geschlechtsbezogener Gewalt verbessert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sie sprechen sich dafür aus, den Straftatbestand des sogenannten Ökozids auf internationaler und europäischer Ebene zu schaffen. „Finanzierung, Zulassung oder Verursachung schwerer Umweltschäden sollten noch effektiver strafrechtlich verfolgt werden“, heißt es in dem Papier. Die Bundesregierung solle für die Ausgestaltung einer Richtlinie ihr „europäisches Gewicht einsetzen“ – und diese anschließend im deutschen Recht umsetzen.

Außerdem fordern sie, das Tierschutz­strafrecht vom Tierschutz­gesetz in das Strafgesetzbuch zu überführen. Die Strafe für eine Verletzung des Tierschutzes solle erhöht werden, wenn die Tat bandenmäßig, bei einer gewerblichen Tätigkeit oder von Amtsträgern und ‑trägerinnen begangen wird. Laut den Politikerinnen und Politikern brauche das Cyberstrafrecht eine Überarbeitung, weil Cyberangriffe „quantitativ und qualitativ“ zunähmen. Damit auch juristische Personen beziehungsweise Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden können, solle es ein Verbands­sanktionen­gesetz geben.