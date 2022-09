Grüne rutschen bei Sonntagsfrage ab – auch wegen Habeck

Die Grünen verlieren in der Sonntagsfrage an Zustimmung. Die Partei von Bundeswirtschaftsminister Habeck steht inzwischen bei 20 Prozent – was auch an seinen persönlichen Zustimmungswerten liegt. Die Union landet derweil bei 28 Prozent, die SPD bei 19 Prozent und die FDP bei 6 Prozent. Die AfD verbessert sich leicht auf 13 Prozent und die Linke stagniert bei 5 Prozent.