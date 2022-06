Die Grünen haben in einer Umfrage ihren Koalitionspartner SPD vom zweiten Platz verdrängt und sich hinter die Union geschoben. In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gewinnen die Grünen im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und kommen nun auf 21 Prozent (Archivbild).

Berlin.Die Grünen haben in einer weiteren Umfrage ihren Koalitionspartner SPD vom zweiten Platz verdrängt und sich hinter die Union geschoben. In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gewinnen die Grünen im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte und kommen nun auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten büßen dagegen zwei Punkte auf 18 Prozent ein. 30 Prozent geben an, CDU/CSU zu wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Dies sind ebenfalls zwei Prozentpunkte mehr als im Vormonat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen solchen Zugewinn verbucht auch die AfD, die nun auf 12 Prozent kommt. Die Linken liegen bei 6 Prozent (plus 1). Die FDP verzeichnet ein Minus von zwei Punkten und erreicht 7 Prozent.

Auch bei Instituten wie Forsa und Insa lagen die Grünen zuletzt auf dem zweiten Platz vor der SPD, bei Infratest dimap lagen die beiden Parteien jüngst gleichauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa