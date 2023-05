30 Jahre grüne Vereinigung: eine ambivalente Geschichte

Berlin. Die Grünen feiern am Samstagabend eine Party mit Diskussionen. Sie findet in Leipzig statt und trägt das Motto „Zusammengewachsen“. Gefeiert wird die Fusion der Westgrünen mit dem ostdeutschen Teil der Partei, der bis zur Vereinigung am 14. Mai 1993 noch Bündnis 90 hieß.

Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock kommen, ebenso die Partei­vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour – sowie Mitstreiterinnen aus jener Zeit, allen voran Marianne Birthler, die vor 30 Jahren zur gesamtdeutschen Co-Vorsitzenden aufstieg. Freilich wird die Feier nicht ungetrübt sein, weder beim Blick zurück noch nach vorn.

Vereinigung alles andere als leicht

Die Vereinigung der Grünen aus West und Ost dauerte drei Jahre und damit viel länger als die Vereinigung der Landesteile. Das hatte Gründe. Die Ost-Grünen waren ein Zusammenschluss von Bürgerrechtlern aus einer untergegangenen DDR, die bis 1989 enorme Umwelt­probleme hatte, seither aber vor allem soziale Verwerfungen erlebte.

Die heutige Bundestags­vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt erinnert sich daran, dass sie auf grüne bärtige Männer traf, die darüber diskutierten, ob sie für Wahlplakate Nägel in Bäume schlagen dürften. Das war ihr ebenso fremd wie das Motto der vielfach vereinigungs­kritischen und in Einzelfällen sogar DDR-nahen West-Grünen für die Bundestagswahl 1990: „Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Wetter.“ Das fand Göring-Eckardt „total panne“.

Grüne Politik war etwas „sehr Fremdes für Ostdeutschland“

Überdies hatte es Folgen. Während die West-Grünen den Wiedereinzug in den Bundestag verpassten, rückten die Ost-Grünen mit acht Abgeordneten unter Führung des im vorigen Jahr gestorbenen Werner Schulz ins Parlament ein. Das war auch insofern paradox, als die Grünen in Westdeutschland vorwiegend in den Nach-68er-Millieus trotzdem zunehmend Fuß fassten, während die Ost-Grünen daheim eher als Fremdkörper galten.

„Damals waren die grünen Politik­angebote etwas sehr Fremdes für Ostdeutschland“, sagt die heute 75-jährige Marianne Birthler. Für viele Menschen habe gegolten: „Wir wollen erst das Wirtschafts­wunder, dann wählen wir grün.“ Die Sprecherin der Landesgruppe Ost in der Grünen-Bundestags­fraktion, Paula Piechotta, stellt fest: „Wir sind in den 1990er-Jahren in ein Loch gefallen, weil wir im Westen einen der schwächsten Partner hatten und nicht auf Blockpartei­strukturen zurückgreifen konnten.“ Eine Landesgruppe West gibt es bezeichnender­weise nicht. Ein weiteres Problem sei die Abwanderung vieler junger, gut ausgebildeter Frauen gewesen, so Piechotta, die 36 ist und aus Leipzig stammt. „Sie fehlen uns im Osten bis heute.“

Der damals neu gewählte geschäfts­führende Vorstand auf der Bundesversammlung. Vorstands­sprecher Ludger Volmer (von links nach rechts), Vorstands­sprecherin Marinne Birthler, Schatzmeister Henry Seltzer und die politische Geschäfts­führerin Heide Rühle. © Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Grüne auch 2023 noch gespalten

Im Mai 2023 ist die Lage besser, aber unverändert verschieden. Der stärkste West-Landesverband Baden-Württemberg holte bei der letzten Wahl 28 Prozent, die schwächsten Ost-Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen bekamen nur jeweils 6 Prozent. Die Unterschiede hätten damit zu tun, „dass die Gesellschaften immer noch einen unterschiedlichen Entwicklungs­stand haben“, sagt Birthler. Der Kampf der AfD gegen ihre Partei spiele ebenfalls eine Rolle. „Die Grünen in Ostdeutschland sind auf einem guten Wege, aber im Vergleich zum Westen deutlich schwächer. Das wird vielleicht auch noch eine Weile so sein.“

Piechotta sagt: „Wir kämpfen uns mühsam aus dem Loch wieder heraus.“ Dabei habe Ostdeutschland zwar weniger urbane Zentren mit guten Grünen-Ergebnissen, „aber der urbane Osten ist auch Osten“, betont sie. „Und den Grünen im Osten wird es umso besser gehen, desto besser es dem Osten insgesamt geht.“

Mit anderen Worten: Es war ambivalent. Es bleibt ambivalent. Das wird man in Leipzig spüren.