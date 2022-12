Grünen-Chef Nouripour befürwortet Verschärfung des Waffenrechts

Die Grünen befürworten eine Verschärfung des Waffenrechts in Deutschland. Es brauche eine regelmäßige Überprüfung, ob jemand geeignet sei, Waffen zu tragen, so Parteichef Nouripour am Montag. Zuvor hatte Innen Nancy Faeser angekündigt, die gesetzlichen Regelungen zum Waffenbesitz zu verschärfen.