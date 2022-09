Merz kritisiert Gendern der Öffentlich-Rechtlichen: „keine Volkserziehungsanstalten“

CDU-Chef Friedrich Merz hat schon seit Langem das Gendern als Streitthema auf seiner Agenda. Auf dem CDU-Parteitag in Hannover nimmt er deshalb erneut den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufs Korn. Dort solle man sich an Regeln halten, „die wir uns alle in diesem Land gegeben haben – auch für die Verwendung der deutschen Sprache“, so Merz.