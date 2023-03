﻿Britta Haßelmann: „Insgesamt war der Koalitionsausschuss kein Glanzstück“

Frau Haßelmann, die Grünen sind mit den Ergebnissen des Koalitionsausschuss zum Klimaschutz nicht zufrieden, willigten aber trotzdem ein. Warum?

Wir haben aus Vernunft eingewilligt. Insgesamt war der Koalitionsausschuss kein Glanzstück und für viele von uns ernüchternd. Das gilt für Vorbereitung und Dauer der Gespräche. Auch ist das Ergebnis für uns insbesondere bei der CO₂-Reduktion im Verkehrsbereich nicht zufriedenstellend. Aber wir sind in einer Dreierkonstellation, in der jetzt klar wird: Trotz der sich verschärfenden Klimakrise gibt es ganz offenbar nur einen Koalitionspartner, der beim Klimaschutz mehr will. Wir haben herausgeholt, was herauszuholen war.

Haben die Grünen zu hoch gepokert, vor allem, was Verkehrsminister Volker Wissing betrifft? Monatelang hieß es von grüner Seite, er müsse bei der CO₂-Reduktion mehr tun. Tatsächlich hat er jetzt mehr Beinfreiheit, gerade nichts zu tun.

Wir haben beim Klimaschutz eine Gesamtverantwortung der Bundesregierung. Aber es gibt nach wie vor Sektorziele, und es gibt nach wie vor die Ressortverantwortung. Da wird sich niemand wegducken können, auch das Verkehrsressort nicht.

Aber wenn alle anderen Ressorts ihre Arbeit machen und die Gesamt-CO₂-Bilanz stimmt, dann kann einer auf der faulen Haut liegen.

Je größer die Lücke ist, die ein Bereich reißt, desto weniger ist das durch andere Bereiche zu kompensieren. Niemand kann sich da einen schlanken Fuß machen. Abgesehen davon haben die Beschlüsse auch positive Seiten. So sehen wir endlich mehr Geld für Investitionen in die Schiene vor, es kommt über die steigende Lkw-Maut von der Straße. Und da Elektromobilität die Zukunft ist, brauchen wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Da wird jetzt ebenfalls geliefert. Mit dem Gebäudeenergiegesetz haben sich alle drei Partner auf eine sozial abgesicherte Wärmewende verständigt. Wir müssen alle handeln, denn wir haben keinen Planeten B.

Frage nach den Gründen

Woran hat es gelegen, dass die Grünen unterm Strich dennoch nicht zufrieden sind: am Kanzler, der FDP oder daran, dass die Grünen schlecht aufgestellt waren? Man liest von Spannungen zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock. Man liest auch von schlechter interner Kommunikation.

Das ist einfach falsch. Wir haben als Team gut funktioniert, das gilt für Annalena Baerbock und Robert Habeck wie für uns sechs gemeinsam. Es ist im Übrigen normal, dass drei sehr unterschiedliche Parteien um Inhalte ringen. Ich verstehe nicht, dass bei manchen offenbar die Vorstellung vorherrscht, dass jemand den anderen ein Papier vorlegt und dann sagen alle: Au fein!

Sie meinen: Olaf Scholz.

Es gab einen Vorschlag des Kanzlers. Dabei war uns von Anfang an klar, was von diesem Vorschlag wir mittragen wollen und was nicht. Wir waren gut vorbereitet. Aber wir stehen für Ansagepolitik nicht zur Verfügung. Mich beeindruckt das null, andere Grüne ebenso wenig. Die Kraft der Argumente muss zählen. Und die haben wir intensiv ausgetauscht. Nach dem Koalitionsausschuss ist klar: Wer mehr Klimaschutz will, der muss Bündnis 90/Die Grünen unterstützen.

Dabei wollen in der Gesellschaft die einen weniger Klimaschutz als die Grünen. Und diejenigen, die mehr wollen, sagen: Die Grünen setzen ja selbst das Wenige nicht mal durch.

Beim Klimaschutz haben wir mit den Paketen zum Ausbau der Erneuerbaren schon viel auf den Weg gebracht. Es wird weitere Veränderungen geben. Politisch geht es darum, Unsicherheiten und soziale Härten abzufedern. Das ist und bleibt unser Weg.

Ich habe aus der Partei jetzt auch eine Stimme gehört, die gesagt hat: Wir sollten nicht nur auf den Klimaschutz gucken.

Im Mittelpunkt steht die Bekämpfung der Klimakrise und die soziale Abfederung der nötigen Veränderungen. Da haben wir schon eine Reihe sozialer Projekte vorangetrieben. Wir haben den Mindestlohn erhöht, das Bürgergeld gemeinsam verabschiedet und zwei Entlastungspakete mit sozialem Ausgleich. Wir haben das Wohngeld reformiert, die Energiepreispauschale eingeführt und das Kindergeld auf 250 Euro erhöht – und zwar gemeinsam in der Ampel. Jetzt ist für uns eines der nächsten zentralen Projekte die Kindergrundsicherung. Denn in Deutschland ist jedes fünfte Kind arm oder von Armut bedroht. Das bedroht die Zukunft der Kinder und ist skandalös in einem so reichen Land. Das zu verändern, darum geht‘s jetzt.

Auch wenn Christian Lindner von der Kindergrundsicherung nicht viel hält?

Die Kindergrundsicherung ist mehr als ein Digitalisierungsprojekt. Es geht um Armutsprävention und Aufwachsen in materieller Sicherheit. Kinderarmut grenzt aus. Wenn das Geld für den Besuch im Schwimmbad nicht reicht. Oder Kinder nicht zu Geburtstagen von Freunden gehen, weil sie sich kein Geschenk leisten können.

War es eigentlich ein Fehler, dass Robert Habeck in der Woche vor dem Koalitionsausschuss so auf den Tisch gehauen hat?

Nein, ich finde, man kann in einer Situation, in der derart mit Blockaden und Provokationen gearbeitet wird, auch mal offen sagen, was man denkt.

Habeck hat nach dem Koalitionsausschuss gesagt: In dieser Koalition ist nicht mehr drin. Das führt automatisch zu der Frage: In welcher Koalition ist denn mehr drin?

Mein Fazit nach dieser Woche ist ganz einfach: Bis zur nächsten Bundestagswahl müssen wir mit der jetzigen Situation verantwortungsvoll umgehen – weil es um das Land und die Zukunft geht. Und bei der Wahl müssen wir Grüne noch stärker werden.