Kampf gegen Trockenheit: Grüne wollen Umstellungen in Forst- und Landwirtschaft

Die Grünen wollen, dass es angesichts der immer trockener werdenden Sommer Umstellungen in der Forst- und Landwirtschaft gibt. Wasser müsse länger in der Landschaft bewahrt und die Bildung von Grundwasser gefördert werden, hieß es in einem Konzepts des Bundesvorstands bei seiner Klausur nahe Hannover.