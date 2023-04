Grünen-Geschäftsführerin Büning: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer „stärkt die AfD“

Berlin. Die Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hat die jüngsten Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zur Klimaschutzpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert.

„Michael Kretschmer stärkt mit seinen Aussagen vor allem eine Partei: die AfD, die in den Umfragen in Sachsen mittlerweile zur CDU aufgeschlossen hat“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Nun spricht der Ministerpräsident von vermeintlichem ‚Aufruhr‘ in der Bevölkerung und startet den Aufruhr damit selbst. Das ist maximal unverantwortlich, umso mehr für jemanden in politischer Verantwortung für die gesamte Gesellschaft.“

Büning fügte hinzu, „Kretschmers kremltreuer Kurs in der Energiepolitik“ würde Deutschland für weitere Jahrzehnte vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und anderen Autokraten abhängig machen. „Er erklärt seit Jahren, was in der Energiepolitik angeblich alles nicht möglich sei, statt Lösungen zu finden. In einer Demokratie gehört sachlicher Streit dazu und ist auch notwendig, aber als Landesvater bitte konstruktiv und zukunftsgerichtet – gerade wenn es um ein so wichtiges Thema wie die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands geht.“

Kretschmer hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Die Ampel kündigt das Gleichgewicht von Ökonomie, Ökologie und Sozialem gerade auf. Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung.“