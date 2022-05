Lehrer bewaffnen, waffenfreie Zonen als „gefährlichste Orte“: Wie Donald Trump das Massaker in Texas umdeutet

Ein 18-Jähriger erschießt 21 Menschen mit einem Sturmgewehr in einer Kleinstadt. Das hält die Waffenlobby NRA nicht davon, ihre Jahrestagung kurz darauf einige Hundert Kilometer entfernt in Houston abzuhalten. Ex-Präsident Donald Trump feiert dort seine Liebe zu Waffen – und will mehr davon an US-amerikanischen Schulen.