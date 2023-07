Biden verteidigt Lieferung von Streumunition – Russland spricht von weiterer Eskalation im Krieg

Berlin. Nachdem die USA die Lieferung von umstrittener Streumunition an die Ukraine angekündigt hat, reagiert die Politik gespalten auf das Vorhaben. Während sich die Ampelregierung deutlich zurückhält und Verständnis signalisiert, bezieht Grünen-Politiker Anton Hofreiter klar Stellung.

Die Bundesregierung signalisierte am Freitag Verständnis für die Pläne der US-Regierung. „Wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Weiter nahm er jedoch nicht Stellung: „Ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter einlassen, weil es sofort in einen Sachzusammenhang zu möglichen aktuellen Entscheidungen der US-Administration gestellt werden könnte“, sagte er weiter.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter stellte sich unterdessen gegen die Ausrüstung der ukrainischen Armee mit Streumunition. „Die Lieferung von Streumunition lehne ich ab. Sie ist zu Recht geächtet“, sagte Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag forderte stattdessen die Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine und eine Unterstützung der von Dänemark und den Niederlanden geführten Kampfjetallianz mit Logistik und Ausbildung.

Hofreiter forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, beim bevorstehenden Nato-Gipfel klare Ansagen dazu zu machen. „Es ist wichtig, dass Scholz beim Nato-Gipfel ein Zeichen mit Blick auf die Waffenlieferungen setzt – insbesondere aufgrund der schwierigen Lage an der Front“, sagte er. „Nachdem wir so lange gezögert und somit ermöglicht haben, dass die russische Armee die Front so schwer befestigt, sollten wir daraus lernen und schneller werden.“

Auch die umstrittene Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht äußerte sich auf Twitter kritisch zu den Lieferungen. „Statt der Ukraine auch noch international geächtete Streumunition zu liefern, sollte sich der Westen endlich für einen Verhandlungsfrieden einsetzen und Minenräumgeräte liefern“, forderte sie. Wagenknecht steht aufgrund ihrer Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine seit Monaten in der Kritik.

Gefahr für Zivilisten

Die USA hatten am Freitag angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Die über dem Boden explodierenden Bomben verteilen Geschosse über größere Flächen. Weil oft viele davon nicht sofort explodieren, gelten sie wie Minen als Gefahr für Zivilistinnen und Zivilisten auch in der Zeit nach einem Ende der Kampfhandlungen. Deutschland und 110 andere Staaten haben sie deswegen mit einem internationalen Abkommen geächtet, dem die USA, die Ukraine und Russland aber nicht beigetreten sind.

US-Präsident Joe Biden verteidigte die Pläne seines Landes. Er sprach von einer „schwierigen Entscheidung“, die er habe treffen müssen. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich überzeugt war“, sagte Biden in einem CNN-Interview am Freitag (Ortszeit). Er fügte hinzu, dass er schließlich der Empfehlung des Verteidigungsministeriums gefolgt sei und die Angelegenheit mit Verbündeten diskutiert habe. Er sagte, den Ukrainern gehe die Munition aus und die Streubomben seien eine vorübergehende Lösung, um die russischen Panzer aufzuhalten. Die USA ließen die Ukraine nicht schutzlos zurück, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Freitag. Sullivan betonte mit Blick auf eine Frage zu Deutschlands Haltung, dass es keine „Risse“ in der Einheit der Nato gebe. „Ganz im Gegenteil: Wir glauben, dass es ein tiefes Verständnis innerhalb des Bündnisses gibt.“

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj dankte US-Präsident Joe Biden. „Ein rechtzeitiges, umfassendes und dringend benötigtes Verteidigungshilfspaket der Vereinigten Staaten“, teilte Selenskyj am Freitagabend bei Twitter mit. Er lobte Washington „für entscheidende Schritte, um die Ukraine dem Sieg über den Feind und die Demokratie dem Sieg über die Diktatur näherzubringen“. Die Ukraine hatte immer wieder Streumunition gefordert, um die Stellungen russischer Besatzer effektiver zu zerstören. „Der Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine wird neue Instrumente für die Befreiung unseres Landes schaffen und den Frieden näher bringen“, meinte Selenskyj.

Reaktion aus Russland

Russland bezeichnete die Entwicklungen als weitere Eskalation im Krieg. „Washington erhöht seinen Einsatz in dem Konflikt weiter“, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, nach Angaben des Außenministeriums in Moskau in der Nacht zum Samstag. Auch ohne die Streumunition seien die USA tief verstrickt in den Konflikt und brächten „die Menschheit näher an einen neuen Weltkrieg“.

