Grünen-Politikerin Brugger fordert schnelle Kampfpanzer und Konzept für Ausbildung ukrainischer Soldaten

Deutsch-französische Paartherapie

Matthias Koch

Können Paris und Berlin ihre in jüngster Zeit angeschlagene Beziehung wieder in Ordnung bringen? Ein Festakt am Sonntag zum 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags böte dazu eine Gelegenheit. Doch historischer Bombast allein wird nicht helfen: Berlin und Paris brauchen, wie in die Jahre gekommene Eheleute, ein neues gemeinsames Projekt.