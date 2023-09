Grüner fliegen, besser wohnen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es war kurz vor der Pandemie, als das Wort „Flugscham“ zunehmend die Runde machte. Darf man in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch ruhigen Gewissens in ein Flugzeug steigen? Dieses Verkehrsmittel ist für nicht unerhebliche Teile des CO₂-Ausstoßes verantwortlich – und seitdem Billigflieger in den Neunziger- und Zweitausenderjahren Kurztrips zum Preis einer Taxifahrt ermöglichten, lief es wohl auch etwas aus dem Ruder. Kürzer, öfter, weiter: Das hat sich seitdem zur ultimativen Formel des Urlaubs entwickelt. Kann es so weitergehen?

Nein, finden schon seit Längerem nicht mehr nur Umweltverbände, und so bestimmte heute auch bei der dritten Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg das Thema klimaneutrales Fliegen die Tagesordnung. „Unser großes Ziel ist klar“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem Treffen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft, „bis 2045 wollen wir klimaneutral werden und dabei zugleich ein erfolgreiches Industrieland mit weiteren Wachstumsmöglichkeiten bleiben.“ Die Bundesregierung sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in einem überschaubaren Zeitrahmen klimaneutral zu fliegen. Die Luftfahrt sei verantwortlich für knapp 3 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen, erklärte Scholz. „Es ist klar, dass das noch weniger werden soll.“

Lufthansa-Chef Carsten Spohr pochte auf globale Lösungen. Beim Klimaschutz dürfe es aus seiner Sicht keine Alleingänge in Europa geben. Luft nach oben gibt es in Sachen Klimaschutz jedenfalls auch beim deutschen Branchenführer Lufthansa: Synthetische Kraftstoffe hätten in seinem Unternehmen aktuell nur einen Anteil von 0,2 Prozent, erklärte Lufthansa-Chef Spohr.

14 Punkte für mehr Wohnungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l.) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vor ihrem Statement beim zweiten „Bündnistag bezahlbarer Wohnraum“. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mehr Wohnungen, günstigere Wohnungen – nachdem die Bundesregierung ihre selbst gesteckten Ziele auf dem Wohnungsmarkt in diesem Jahr deutlich verfehlen wird, sollte ein Gipfeltreffen gestern die Wende bringen. Am Nachmittag präsentierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) ihren 14-Punkte-Plan. Die Bundesregierung stellt demnach bis 2027 insgesamt 45 Milliarden Euro in Aussicht, um die Baubranche in Deutschland wieder in Gang zu bringen. Zudem soll das umstrittene Heizungsgesetz erneut überarbeitet werden.

„In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden“, forderte Scholz. „Das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen.“ Trotz gestiegener Zinsen müsse es jetzt Entscheidungen für Neubauten geben. Ein Schlüsselinstrument könne in diesem Zusammenhang das sogenannte serielle Bauen sein. Dabei kann ein in Grundzügen einmal genehmigtes Gebäude ohne weitere bürokratische Verfahren auch in anderen Landkreisen gebaut werden. Scholz verspricht sich dadurch beschleunigte Verfahren sowie günstigeres Bauen.

„Der neue, realistische Blick auf die Baukrise gibt nun den Blick frei auf notwendige Gegenmaßnahmen“, kommentiert RND-Redakteur Steven Geyer in seinem Leitartikel. „Vom 14-Punkte-Plan der Ampel kann sich die Baubranche zumindest ernst genommen fühlen.“ Spät komme er, doch er komme: zumindest der Versuch der Bundesregierung, dem Niedergang im Wohnungsbau mehr entgegenzusetzen als Appelle und kleinteilige Fördermaßnahmen.

Londons Polizei legt die Waffen nieder

Ein Polizeibeamter hält Wache vor dem Parlamentsgebäude. Nachdem ein Polizist in Großbritannien nach einem tödlichen Schuss wegen Mordes angeklagt worden ist, gibt es nun Protest innerhalb der Londoner Polizei. © Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Londons Straßenpolizisten werden in Anlehnung an den einstigen britischen Innenminister Robert Peel gern liebevoll „Bobby“ genannt. Sie tragen – anders als ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einheiten – traditionell keine Schusswaffen, und dies war ursprünglich mal von höchster Stelle so gewollt. Derzeit aber geben immer mehr Polizeibeamte von Scotland Yard ihre längst alltäglich gewordenen Waffen aus Protest ab. Grund ist die Mordanklage gegen einen ihrer Kollegen, der im Dienst einen unbewaffneten Mann erschossen haben soll.

Der Tod des 24-Jährigen vor rund einem Jahr hatte Rassismusvorwürfe gegen die Londoner Polizei ausgelöst. Bei dem Getöteten handelte es sich um einen schwarzen Mann. Der Schuss traf ihn durch die Windschutzscheibe seines Autos, nachdem Polizisten ihn wegen eines Vorfalls am Vortag gestoppt hatten. Wie eine Untersuchung ergab, galt er aber nicht als Verdächtiger.

Die Metropolitan Police aus London bestätigte heute Medienberichte, wonach Dutzende Polizisten ihre Waffe aus Angst vor einer ähnlichen Anklage abgegeben haben. Die BBC hatte zuvor von etwa 100 Beamten berichtet. Die kurzfristige Lösung des Problems ist spätestens seit dem Nordirland-Konflikt keine Überraschung: Scotland Yard erhält nun Unterstützung von der britischen Armee.

Die britische Polizeikultur basiert auf einem Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und traditionell unbewaffneten Ordnungshütern, schreibt RND-London-Korrespondentin Susanne Ebner in ihrer Reportage. Daher tragen viele Polizisten auch heute noch nur einen Gummiknüppel bei sich. Bereits 2011 hatte der Tod eines schwarzen Mannes im Norden Londons heftige Unruhen in mehreren britischen Städten ausgelöst. Tagelang zogen damals gewalttätige Banden durch die Straßen, fünf weitere Menschen starben, mehrere wurden zudem verletzt, Hunderte Geschäfte geplündert.

