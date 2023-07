Grunderwerbsteuer: Wie hoch die Steuersätze in den Bundesländern aktuell sind

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Bundesländern die gesetzliche Möglich­keit eröffnen, bei selbst genutzten Immobilien auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten. Das teilte er am Mittwoch auf Twitter mit. Der Grund: „Hohe Baukosten und Zinsen machen es Familien inzwischen fast unmöglich, Eigentum zu erwerben. Erspartes fließt beim Kauf an den Staat“, erklärte er.

Einem Medienbericht zufolge sollen Fachleute des Bundesfinanzministeriums einen Vorschlag zu einer Neuregelung eingebracht haben. Dieser sieht vor, dass die Länder künftig frei entscheiden können sollen, ob sie den privaten Erwerb einer Immobilie geringer belasten oder sogar völlig steuerfrei machen, hieß es in dem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der der Diskussionsentwurf vorliegt. Die einzige Bedingung sei, dass die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt werde. Doch wie ist die Grunderwerbsteuer bislang geregelt und wie hoch ist sie in den jeweiligen Bundesländern?

Wie hat sich die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren entwickelt?

Bis zum September 2006 galt für die Grunderwerbsteuer ein bundesweit einheitlicher Steuersatz von 3,5 Prozent. Im Zuge der Föderalismusreform wurde die Grunderwerbsteuer den Ländern zugeschlagen. Sie dürfen die Höhe seitdem individuell festlegen. Die meisten Länder erhöhten die Grunderwerbsteuer nach und nach und generierten so mehr Einnahmen für die Landeskasse, was wegen der erhöhten finanziellen Belastung der Bürgerinnen und Bürger beim Grundstückskauf immer wieder Kritik auslöste.

Die Anpassungen der Grunderwerbsteuer schlagen sich deutlich in den Zahlen nieder. Seit 2009 stiegen die Einnahmen der Länder jährlich stetig an. Während es im Jahr der Föderalismus­reform noch 4,8 Milliarden Euro waren, verdoppelte sich die Summe bis 2014 auf 9,3 Milliarden Euro. Nach dem bisherigen Höhepunkt in 2021 (18,3 Milliarden Euro) sanken im vergangenen Jahr die Gesamteinnahmen der Grunderwerbsteuer erstmals, was unter anderem auf die stark angestiegenen Baupreise und Bauzinsen zurückgeführt werden kann. 2022 betrug die Summe der Grunderwerbsteuereinnahmen 17,1 Milliarden Euro.

Grunderwerbsteuer: Wo ist der Steuersatz am höchsten und wo am niedrigsten?

Nur ein Bundesland hat seit 2006 keine Erhöhung der Grunderwerbsteuer vorgenommen. In Bayern liegt sie nach wie vor bei 3,5 Prozent. In Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Nieder­sachsen, Bremen und Baden-Württemberg stieg der Steuersatz auf jeweils 4,5 Prozent, in Hamburg und Sachsen mittlerweile auf 5,5 Prozent. Noch höher ist die Grunderwerbsteuer mit 6 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Berlin und am höchsten in Thüringen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und im Saarland mit 6,5 Prozent.

In NRW beispielsweise läge die zu zahlende Grunderwerbsteuer beim Kauf einer Immobilie für 200.000 Euro bei 13.000 Euro, in Bayern bei nur 7000 Euro.

Wann wird die Grunderwerbsteuer bei privaten Geschäften fällig?

Immer dann, wenn ein Grundstück von einem Eigentümer auf den nächsten übertragen wird. Wer also ein unbebautes Grundstück oder eine Immobilie kauft, muss Grunderwerbsteuer zahlen. Dabei ist es unerheblich, ob der Erwerb durch einen Kaufvertrag, einen Grundstück­tauschvertrag oder das Meistgebot im Zwangsversteigerungsverfahren zustande kommt. Grundstücke im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes sind neben dem Grund und Boden unter anderem auch Bruchteils- und Miteigentum oder Erbbaurechte. Auch wenn sich etwa eine Eigentumswohnung noch im Bau befindet, muss der Käufer die Steuer zahlen. Entscheidend ist der zukünftige Zustand des Objektes.

Auf welcher Grundlage wird die Steuer festgelegt?

Die Grundlage der Steuerhöhe ist der notarielle Kaufpreis. Wichtig zu wissen: Der Wert des Grundstücks fließt ebenso in die Bewertung mit ein wie die darauf stehende Immobilie. Miterworbenes Inventar, etwa eine Einbauküche, darf hingegen herausgerechnet werden.

Gibt es Ausnahmen von der Besteuerung?

Ausgenommen von der Grunderwerbsteuer sind beispielsweise Erben oder Menschen, die eine Immobilie mittels Schenkung erhalten. Eventuell fällt dabei aber die Schenkungssteuer an. Auch diejenigen, die ein Grundstück von ihrem Ehegatten oder eingetragenen Lebens­partner erhalten, müssen keine Steuer zahlen. Gleiches gilt für die Übertragung unter Verwandten in gerader Linie, also Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel – und für den Fall einer Scheidung, wenn ein Ehepartner dem anderen etwa seinen Teil am gemeinsamen Haus verkauft.