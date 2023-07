Guantánamo: UN-Ermittlerin trifft erstmals Gefangene

New York. In Fußfesseln kommen die Männer zu dem Treffen im US-Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba. Identifiziert werden sie nicht durch ihre Namen, sondern durch ihre Gefangenennummern. Für viele ist die Besucherin, die auf sie wartet, die erste unabhängige Person, mit der sie seit 20 Jahren gesprochen haben. Und jeder Einzelne von ihnen sagt ihr: „Sie kommen zu spät.“ Aber dennoch sprechen sie mit ihr – über die spärlichen Kontakte mit ihren Familien, ihre vielen Gesundheitsprobleme, die psychischen und physischen Schäden durch Folter und Misshandlungen, die sie erfuhren – und ihre Hoffnungen auf Entlassung aus dem Lager und ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal, seit die Einrichtung 2002 eröffnet wurde, hat ein US-Präsident den Besuch eines unabhängigen UN-Ermittlers beziehungsweise einer Ermittlerin in dem Lager erlaubt. Es handelte sich um Fionnuala Ní Aoláin, eine in Belfast geborene Juraprofessorin, und sie sagte später der Nachrichtenagentur AP, sie sei tatsächlich zu spät gekommen. Was sie damit meinte: Von den insgesamt 780 muslimischen Männern, die dort im Gefolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 festgehalten wurden, sind heute nur noch 30 übrig geblieben.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Vereinten Nationen hatten viele Jahre lang versucht, einen unabhängigen Ermittler zu entsenden, aber die Regierungen von George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump lehnten es ab. Die von Joe Biden stimmte zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UN-Ermittlerin trifft Gefangene

Ní Aoláin hatte freie Hand, mit jedem zu sprechen, und sie traf nach eigenen Angaben einen Querschnitt von hochkarätigen und weniger wichtigen Gefangenen. Sie glaubt, so sagt sie, dass sich alle der Bedeutung dieser Begegnung bewusst gewesen seien.

Aber sie spricht zugleich von einer gemeinsamen Erkenntnis, dass ihr Besuch zu diesem Zeitpunkt – mit lediglich 30 übrig geblieben Gefangenen – nur eine begrenzte Wirkung habe. Sie könne zwar Empfehlungen aussprechen, „und sie werden hoffentlich die alltäglichen Erfahrungen dieser Männer wesentlich ändern“, sagt sie. Aber es seien schon viele Jahre vergangen, in denen die Gefangenen „in einem Umfeld gelebt haben, in dem Leute wie ich selbst und die Vereinten Nationen keinen Einfluss hatten“.

Ní Aoláin, die an der Universität von Minnesota und der Queens-Universität in Belfast lehrt, hat nach eigenen Angaben in den sechs Jahren ihrer Tätigkeit als UN-Menschenrechtsermittlerin viele Hochsicherheitsgefängnisse besucht, darunter auch einige, die für verurteilte Straftäter im Zusammenhang mit Terrorismus gebaut wurden. Aber die Umstände, unter denen man die Gefangenen nach Guántanamo Bay gebracht habe, „über Grenzen hinweg“, seien beispiellos.

In ihrem am 26. Juni veröffentlichten Bericht sagt Ní Aoláin, dass die Anschläge vom 11. September mit fast 3000 Toten zwar „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gewesen seien, aber dass das die Behandlung der Gefangenen in Guantánamo nicht rechtfertige. Die große Mehrheit sei ohne triftigen Grund in das Lager in Kuba überstellt worden und habe keine Verbindung zu den Anschlägen gehabt, schrieb die Ermittlerin und fügte hinzu, dass alle der noch lebenden Gefangenen im Lager immer noch unter psychischem und physischem Trauma litten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

USA will Empfehlungen prüfen

Die Biden-Regierung, die nach eigenen Angaben das Lager schließen will, erklärte in einer an den Bericht angehängten Reaktion, dass Ní Aoláins Schlussfolgerungen „ausschließlich ihre eigenen“ seien und „die Vereinigten Staaten in wesentlichen Punkten ihren faktischen und rechtlichen Behauptungen widersprechen“. Ihre Empfehlungen würden aber sorgfältig geprüft.

In dem kürzlichen AP-Interview sprach Ní Aoláin auf einer persönlichen Ebene über ihre Beobachtungen und Eindrücke. So nannte sie es „entmenschlichend“, dass das US-Personal angewiesen sei, die Gefangenen nicht mit ihrem Namen, sondern mit ihrer Gefangenennummer anzusprechen. Und sie ist insbesondere über die Lage von drei Männern besorgt, die bislang nicht angeklagt worden seien und in einer „rechtlichen Grauzone leben“, was „völlig unvereinbar mit dem internationalen Gesetz“ sei.

Im Fall von 16 der anderen Häftlinge sei entschieden worden, dass sie das Lager verlassen könnten, aber bislang habe sich kein Land bereit erklärt, sie aufzunehmen. Die Fälle von elf anderen seien noch vor US-Militärkommissionen anhängig.

Ní Aoláin stört sich auch daran, dass die Gefangenen Fußfesseln trugen, als sie zu ihr gebracht wurden. Das widerspreche Standardprozeduren, sogar auch bei verurteilten Terroristen, und sollte nach ihrer Auffassung in Guantánamo nur unter außergewöhnlichsten Umständen erlaubt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben es mit einer bejahrten verwundbaren Bevölkerungsgruppe zu tun, die inhaftiert ist“, betont sie. Die Männer seien Überlebende von Folter, hätten daher Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und seien geplagt von wiederkehrenden Erinnerungen und körperlichen Schmerzen. Viele von ihnen seien auch in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt, manche dauerhaft behindert, litten an traumatischen Gehirnverletzungen, chronischen Schmerzen, Magen-Darm-Problemen und Harntraktbeschwerden.

Zwangsernähung als andauernde Praxis

Zwangsernährung ist laut Ní Aoláin eine andauernde Praxis als Reaktion auf Hungerstreiks. Selbstmordgedanken und Selbstverletzung seien zu beobachten und all das unterstreiche „die Kern-Erkenntnis dieses Berichts – die tiefe Verzweiflung von Individuen, die ohne Prozess seit 20 Jahren festgehalten worden sind, ihre Familienmitglieder nicht gesehen haben, keinen Zugang zur Außenwelt hatten“, außer zu ihren Anwälten – bis zu ihrem eigenen viertägigen Besuch im Februar.

Ní Aoláin hat für ihren Bericht auch Opfer interviewt, Überlebende der Anschläge vom 11. September und Familien der Getöteten. Sie traf auch mit einigen der 741 Männer zusammen, die im Laufe der Zeit aus Guantánamo entlassen wurden, darunter etwa 150, die in 29 verschiedene Länder umgesiedelt wurden. Der Rest kehrte nach Hause zurück, und insgesamt 30 der Männer sind mittlerweile gestorben.

Was die verbliebenen Gefangenen in Guantánamo und jene, die entlassen wurden, am meisten benötigten – „jeder von ihnen“ –, sei „eine Folter-Rehabilitation“, meint Ní Aoláin. Sie begrüßte es, dass Biden kürzlich anlässlich des Internationalen Tages für Unterstützung von Folteropfern“ am 26. Juni die US-Absage an „alle Formen inhumaner Behandlung“ und die „Verpflichtung zur Hilfe für Folteropfer bekräftigt hat.

Es gibt auch Privilegien

Und sie wies auch darauf hin, dass die Gefangenen im Lager einige Privilegien hätten, etwa fernsehen und Bücher lesen könnten. Auch gebe es Sprach- und Kunstunterricht und die Möglichkeit, Computerkenntnisse zu erwerben. Ní Aoláin ist nach eigenen Angaben auch „wirklich dankbar“, dass die Biden-Regierung kürzlich entschieden habe, dass Gefangenen bei ihrer Entlassung so viel von ihren Kunstwerken mitnehmen dürften, „wie es praktikabel ist“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die kreative Arbeit ist enorm wichtig für diese Männer“, sagt sie und weist darauf hin, dass ein unlängst nach Pakistan zurückgekehrter Gefangener vor ein paar Wochen eine Kunstausstellung in Karachi gehabt habe.

Neben Folter-Reha empfiehlt Ní Aoláin auch mehr Bildungsmöglichkeiten – insbesondere für jene, die entlassen werden sollen. „Diese Männer werden in die Welt hinausgehen“, sagt sie. „Viele von ihnen waren junge Männer, als sie gefangengenommen und nach Guantanámo Bay gebracht wurden. Sie sind jetzt alte Männer, Männer im mittleren Alter, die herausfinden müssen, wie sie ins Leben zurückkehren können.“ Und viele hätten „große Ängste“, machten sich Sorgen über ihre Fähigkeit, für ihre Familien aufkommen zu können und Väter zu sein – nach so vielen Jahren.

RND/AP