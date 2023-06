Eine Wahl ohne echte Optionen

Es sind bekannte Gesichter und alte Namen, die auf dem Stimmzettel für die Präsidenten­wahl in Guatemala am Sonntag ganz oben stehen. Nachnamen wie Rios, der an schlimme Menschenrechts­verletzungen durch Diktator Efrain Rios Montt in den Achtzigerjahren erinnert. Seine ultrarechte Tochter Zury führte mit einem Law-and-Order-Programm lange die Umfragen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder Sandra Torres, die für die sozial­demokratische Partei UNE schon mehrfach vergeblich kandidierte, dafür mal mit Präsident Álvaro Colom (2008 bis 2012) verheiratet war und sich extra von ihm scheiden ließ, um als Präsidentin kandidieren zu können. Torres gilt als macht­bewusst, ideologisch flexibel, und sie wird auch wegen ihres fehlenden Charismas in der Bevölkerung wenig geliebt. Und dann ist da noch Edmond Mulet, ein Politiker, der vielleicht im Ausland bekannter ist als in seiner Heimat selbst. Er war Botschafter, arbeitete für die Vereinten Nationen und leitete zweimal die schwierige UN-Haiti-Mission Minustah. Mulet wird politisch der Mitte zugerechnet, gilt als versiert, aber auch als extrem langweilig.

Keinen Plan gegen das Elend

Man vermisst in diesem Wahlkampf alternative Ideen, gute Themen oder Vorschläge, wie man das Elend dieses größten zentral­amerikanischen Landes lösen kann. Auch weil interessante Bewerber vorher ausgebremst wurden. Armut, Arbeits­losigkeit, hohe Lebens­haltungs­kosten und die steigende Banden­gewalt beschäftigen die Menschen am meisten. Fast 60 Prozent der Bevölkerung müssen mit 5 Dollar am Tag auskommen. Guatemala hat weltweit die vierthöchste Rate an unter­ernährten Kindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt sind zwei Dutzend Bewerberinnen und Bewerber im Rennen. Aber niemand überzeugt die Bevölkerung in einem Land, in dem das Misstrauen in die politische Klasse noch ein bisschen höher ist als anderswo. Wenige Tage vor der Abstimmung führt Torres (67 Jahre) laut der letzten Umfrage mit 21,3 Prozent vor Mulet (72, 13,4 Prozent) und Rios (55, 9,1 Prozent). Da keiner annähernd der absoluten Mehrheit nahe kommt, gilt ein zweiter Wahlgang am 20. August als sicher. Und alle drei stehen für die Zementierung eines Systems, das Kritiker den „Pakt der Korrupten“ nennen – ein System, in dem das Netzwerk aus der politischen Elite, den acht größten Unternehmer­familien und den Militärs die Macht im Land organisiert.

Edmond Mulet, Präsidentschafts­kandidat der Partei Cabal, winkt seinen Anhängern während einer Wahlkampf­veranstaltung zu. © Quelle: Moises Castillo/AP

In der jüngeren Vergangenheit, so sagen Beobachter, sei dieser Dreiklang der Macht noch um die organisierte Kriminalität ergänzt worden. Dieser „pacto de corruptos“ kontrolliert über die Abgeordneten im Parlament Institutionen wie die General­staats­anwaltschaft, das Ver­fassungs- und das Wahlgericht.

Vor allem Letztere haben schon vor der Wahl dafür gesorgt, dass jede wirklich kreative und system­kritische Stimme gar nicht erst antreten kann. Wahl- und Verfassungs­gericht haben das aussichtsreiche linke Wahlprojekt um die indigene Präsidentschafts­kandidatin Thelma Cabrera und ihren Vizekandidaten Jordán Rodas, früherer Ombudsmann für Menschen­rechte, ausgeschlossen. Hinzu kommen mit Roberto Arzú und Carlos Pineda zwei konservative Kandidaten.

Ein autoritäres System

Auch über Edmond Mulet schwebte noch bis wenige Tage vor der Abstimmung das Damokles­schwert des Ausschlusses durch das Verfassungs­gericht. „Die Elite will alles so arrangieren, dass der Erhalt der Macht schon vor dem Wahltag gesichert ist“, urteilt Dieter Müller, Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko. In Guatemala existiere ein autoritäres Projekt, das darauf abziele, „die Demokratie zu zerstören“, beklagte Human Rights Watch nach einem Besuch in dem größten zentral­amerikanischen Land im April.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helen Mack, eine Menschenrechts­aktivistin im Exil, weist im Gespräch auf die Elemente hin, die Guatemalas autoritäres System von anderen in Zentral­amerika unterscheiden. Während sich in Nicaragua mit Daniel Ortega und seiner Familie und in El Salvador mit Nayib Bukele einzelne Clans oder autoritäre Staatschefs als Zerstörer der Demokratie betätigten, sei der demokratie­zersetzende Autoritarismus in Guatemala breiter, tiefer und gesellschaftlich stärker verankert.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Hier wird er nicht von einzelnen Führerfiguren ausgeübt, sondern von illegalen Netzwerken, die sich aus Wirtschaft, Militär, Politik und dem organisierten Verbrechen zusammen­setzen. Es ist in gewisser Weise eine Diktatur der Institutionen.“ Diese politische Klasse strebe die Rückkehr zu den antidemokratischen Verhältnissen der Achtzigerjahre an, unterstreicht Helen Mack. „Alle Progressiven werden zu Kommunisten gestempelt.“

So überbieten sich die Kandidatinnen und Kandidaten darin, der kompromiss­losen Sicherheits­politik des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele nachzueifern. Bukele, der sich einer Beliebtheit von über 90 Prozent erfreut, gelang es im Nachbarland mit rigorosen, antirechts­staatlichen Festnahmen von Gangmitgliedern und all jenen, die nur im entferntesten verdächtig sind, die Mordzahlen drastisch zu senken.

Bukeles harte Linie kommt an

Besonders fasziniert davon ist die Ultrarechte Zury Rios: Sie fuhr nach El Salvador und versprach nach der Rückkehr, Bukeles „ultraharte Hand“ zu kopieren. Sie stellt den Bau neuer Gefängnisse nach dem Vorbild des umstrittenen Megagefängnisses in El Salvador für 40. 000 Häftlinge in Aussicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zury Rios Sosa, Präsidentschafts­kandidatin der Koalition von Valor und Unionista, spricht während einer Wahlkampfveranstaltung in San Miguel Duenas. © Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Die Kandidatin der Partei Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, versprach ihrerseits bei einem TV-Auftritt, „die gleichen Strategien wie Präsident Bukele umzusetzen“, mit dem sie „bilaterale Abkommen“ unterzeichnen wolle. Selbst Edmond Mulet, Kandidat der liberalen Cabal-Partei, unterstützt die stärkere Kontrolle der chronisch von Korruption gezeichneten Gefängnisse im Land, wies allerdings darauf hin, dass die Bedingungen in Guatemala nicht dieselben seien wie in El Salvador.

Das unterstreicht auch der Analyst Renzo Rosal, der den Präsidentschafts­bewerbern vorwirft, Modelle aus den Nachbar­ländern zu kopieren, um Popularität abzugreifen. „Sie ahmen die salvadorianische Strategie einfach nach, ohne Unterschiede in Bezug auf die Sicherheit zu berücksichtigen. Guatemala ist wesentlich größer, und auch die Mordraten sind im Vergleich niedriger. „Sie plappern einfach nach, unabhängig davon, ob es machbar ist oder nicht“, kritisiert Rosal.