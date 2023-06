Günther stärkt Wüst den Rücken: „Einer der wichtigsten Köpfe, die wir in der Union haben“

Wie angeschlagen ist Putin?

Pistorius über Wagner-Aufstand: Entwicklungen in Russland legen Risse im Machtapparat offen

Nach dem bewaffneten Aufstand der Söldnerarmee Wagner sieht Verteidigungsminister Boris Pistorius Zeichen für Risse im Machtapparat Putins. Wie er am Mittwoch in Washington sagte, müsse man kein Russland-Experte sein, um zu erkennen, „dass dort einiges in Schieflage geraten ist“.